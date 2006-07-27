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Почти две трети жителей США смотрят в будущее с пессимизмом

27 июля 2006 11:22
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65% американцев сомневаются, что жизнь их детей будет лучше, чем их собственная. В декабре 2001 года в ходе аналогичного опроса это число составило 42%, таковы данные опроса общественного мнения, проведенного влиятельным американским изданием Уолл Стрит Джорнал. Сейчас только 27% американцев не сомневаются в том, что их дети будут жить лучше, чем они. На вопрос "Считаете ли вы, что страна движется по правильному курсу?" положительно ответили только 27% американцев. 81% опрошенных полагают, что США ждет долговременный спад.
"Это ужасающие цифры", - прокомментировал эти данные журналистам один из авторов исследования Питер Харт.
# общество

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