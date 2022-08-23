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Почти 7 млн тонн зерна! Аграрии приближаются к окончанию уборочной кампании

23 августа 2022 07:27
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Новости Беларуси. Общереспубликанский каравай уже весит 6 миллионов 944 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 23 августа, ожидаем покорения новой высоты в 7 миллионов тонн.

Зерновые и зернобобовые культуры убраны более чем с 87 % площадей. Брестский регион сегодня отчитался о завершении жатвы. В Витебской области обработано почти три четверти хлебной нивы, в Гомельской – почти 90 %, в Гродненской – 87 %, в Минской также осталось убрать чуть больше 10 %, в Могилевской убрали 83,3 %. Несмотря на то, что годом ранее в это время жатва уже была на финише, итоговые цифры намолота значительно выше в этом сезоне.

Почти 7 млн тонн зерна! Аграрии приближаются к окончанию уборочной кампании-1

Усилия аграриев и вложенные в развитие сельского хозяйства средства дают ощутимые результаты. Общий урожай зерна прогнозируется на уровне 11 миллионов тонн.

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# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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