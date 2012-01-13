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Почти 50 специальных щитов для туристов на белорусском и английском языках появятся на улицах Минска

13 января 2012 17:52
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В них будут обозначены наиболее интересные для иностранных гостей историко-культурные объекты.

Поводом для создания таких информаторов стал Чемпионат мира по хоккею-2014, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Плис, директор информационно-туристического центра «Минск»:
Нами разработаны, подготовлены карты-схемы первого этапа работ по внедрению системы указателей информационных щитов. Первый этап работ будет внедряться в районе площади Независимости и в районе Верхнего города. Мы посчитали, что это наиболее посещаемые туристами места города.

# общество

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