Почти 50 специальных щитов для туристов на белорусском и английском языках появятся на улицах Минска

В них будут обозначены наиболее интересные для иностранных гостей историко-культурные объекты.



Поводом для создания таких информаторов стал Чемпионат мира по хоккею-2014, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Елена Плис, директор информационно-туристического центра «Минск»:

Нами разработаны, подготовлены карты-схемы первого этапа работ по внедрению системы указателей информационных щитов. Первый этап работ будет внедряться в районе площади Независимости и в районе Верхнего города. Мы посчитали, что это наиболее посещаемые туристами места города.