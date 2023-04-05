Почти 44% белорусов считают, что их жизнь изменится к лучшему – соцопрос

Новости Беларуси. Около 44 % белорусов считают, что в ближайшем будущем их жизнь изменится к лучшему. Такие данные телефонного социологического опроса «Общественное мнение о проблемах, волнующих население», который провел Институт социологии Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем приняли участие 900 человек. Им предлагалось ответить на вопрос: как, по вашему мнению, изменится ваша жизнь в ближайшем будущем? «Изменится к лучшему» – так ответили почти 44 % респондентов, «останется без изменений» – посчитали 29 %, пессимизм присущ лишь 9 %. Были и те, кто затруднился ответить. Это почти каждый пятый.