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Почти 44% белорусов считают, что их жизнь изменится к лучшему – соцопрос

05 апреля 2023 10:09
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Новости Беларуси. Около 44 % белорусов считают, что в ближайшем будущем их жизнь изменится к лучшему. Такие данные телефонного социологического опроса «Общественное мнение о проблемах, волнующих население», который провел Институт социологии Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 44% белорусов считают, что их жизнь изменится к лучшему – соцопрос-1

В нем приняли участие 900 человек. Им предлагалось ответить на вопрос: как, по вашему мнению, изменится ваша жизнь в ближайшем будущем? «Изменится к лучшему» – так ответили почти 44 % респондентов, «останется без изменений» – посчитали 29 %, пессимизм присущ лишь 9 %. Были и те, кто затруднился ответить.  Это почти каждый пятый.

# Социологический опрос # общество # Фотофакт

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