​Почти 400 коек в больницах Минской области вернули для плановых пациентов

Новости Беларуси. В связи с улучшением эпидситуации в Минской области сокращают коечный фонд для пациентов с COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За первые дни ноября для оказания плановой специализированной помощи вернули почти 400 коек – в больницах Столбцов, Мяделя, Смолевичей, Молодечно, Червеня, Вилейки, Солигорска, Клецка и Жодино. К оказанию плановой помощи вернули и 60 коек в Минской областной детской клинической больнице.