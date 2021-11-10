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​Почти 400 коек в больницах Минской области вернули для плановых пациентов

10 ноября 2021 13:37
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Новости Беларуси. В связи с улучшением эпидситуации в Минской области сокращают коечный фонд для пациентов с COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

​Почти 400 коек в больницах Минской области вернули для плановых пациентов-1

За первые дни ноября для оказания плановой специализированной помощи вернули почти 400 коек – в больницах Столбцов, Мяделя, Смолевичей, Молодечно, Червеня, Вилейки, Солигорска, Клецка и Жодино. К оказанию плановой помощи вернули и 60 коек в Минской областной детской клинической больнице.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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