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Почти 35 тысяч новых рабочих мест планируется создать в 2010 году в Минске

05 января 2010 12:54
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Это на 10% больше, чем в 2009. Уровень безработицы сохранится в социально допустимых пределах и не превысит шести десятых процента численности экономически активного населения.

Сейчас вакансий в Минске в 2,7 раза больше, чем безработных. Подводя итоги прошедшего года, руководитель профильного комитета мэрии Минска, отметил, что намеченные мероприятия в основном выполнены.

Анатолий Ражанец, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
– Количество услуг, которые оказаны работниками системы социальной защиты за 2009 год, значительно возросло. Количество обращений в территориальные центры социального обслуживания населения за прошлый год было более 200 тысяч.

# общество

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