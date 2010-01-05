Почти 35 тысяч новых рабочих мест планируется создать в 2010 году в Минске

Сейчас вакансий в Минске в 2,7 раза больше, чем безработных. Подводя итоги прошедшего года, руководитель профильного комитета мэрии Минска, отметил, что намеченные мероприятия в основном выполнены.
Анатолий Ражанец, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
– Количество услуг, которые оказаны работниками системы социальной защиты за 2009 год, значительно возросло. Количество обращений в территориальные центры социального обслуживания населения за прошлый год было более 200 тысяч.