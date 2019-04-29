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Почти 2 тысячи многодетных семей направят на строительство жилья в Минске в 2019 году

29 апреля 2019 14:14
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Новости Беларуси. Чижовка, Лошица и Сухарево претендуют на статус самых многодетных минских микрорайонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайший год здесь планируют возвести 15 домов для семей с тремя и более детьми. Ключи от собственных квартир получат около 2 тысяч многодетных родителей. Некоторые из них в очереди на жилье уже несколько лет. Сократить срок ожидания – главная задача для местной власти.

Почти 2 тысячи многодетных семей направят на строительство жилья в Минске в 2019 году-1

Елена Федорович, заместитель начальника управления Мингорисполкома:
Глава государства поставил задачу перед Мингорисполкомом – обеспечить многодетные семьи в ближайшие два года, чтобы сократить очередь и выйти на тот годичный срок, который подлежит обязательному исполнению, в течение которого многодетные направляются на строительство.

В Минске почти 6 тысяч многодетных семей ожидают собственное жилье. У этой категории белорусов – внеочередное право на строительство. Первыми направления получают те, кто воспитывает четверых и более малышей или деток с инвалидностью.

Почти 2 тысячи многодетных семей направят на строительство жилья в Минске в 2019 году-4

Почти 2 тысячи многодетных семей направят на строительство жилья в Минске в 2019 году-6

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Фотофакт

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