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Почти 2 миллиона тонн кукурузного зерна собрали белорусские аграрии

12 ноября 2023 10:42
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В Беларуси собрано почти два миллиона тонн кукурузного зерна. Осталось обмолотить 5 % посевов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 2 миллиона тонн кукурузного зерна собрали белорусские аграрии-1

Кстати, в 2022 году после окончания уборки было только чуть более 1 миллиона 400 тысяч тонн. Кукуруза в этом сезоне выдалась на славу. Именно благодаря ей хозяйства пополнили кормовые запасы. Зеленой массы получено почти на два миллиона больше, чем в прошлом году.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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