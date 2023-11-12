Почти 2 миллиона тонн кукурузного зерна собрали белорусские аграрии

В Беларуси собрано почти два миллиона тонн кукурузного зерна. Осталось обмолотить 5 % посевов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси собрано почти два миллиона тонн кукурузного зерна. Осталось обмолотить 5 % посевов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кстати, в 2022 году после окончания уборки было только чуть более 1 миллиона 400 тысяч тонн. Кукуруза в этом сезоне выдалась на славу. Именно благодаря ей хозяйства пополнили кормовые запасы. Зеленой массы получено почти на два миллиона больше, чем в прошлом году.