Почти 2 миллиона тонн кукурузного зерна собрали белорусские аграрии

Кстати, в 2022 году после окончания уборки было только чуть более 1 миллиона 400 тысяч тонн. Кукуруза в этом сезоне выдалась на славу. Именно благодаря ей хозяйства пополнили кормовые запасы. Зеленой массы получено почти на два миллиона больше, чем в прошлом году.