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Почти 100 человек оштрафованы за несоблюдение правил пожарной безопасности в общежитиях Минска

06 февраля 2014 17:26
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Новости Беларуси. Итоги масштабной проверки. Почти 100 человек оштрафованы за несоблюдение правил пожарной безопасности в общежитиях столицы. Еще 200 получили предупреждения.

В рейтинге основных нарушений – использование неисправного электрооборудования, создание слишком большой нагрузки на сети и закрытые запасные выходы.

Всего сотрудники МЧС посетили более 400 семейных и студенческих общежитий. Самые проблемные взяты на контроль. Проверки в городе продолжатся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Бегун, начальник Минского городского управления МЧС:
По общежитиям 85 административных протоколов, уже постановления вынесены по этим протоколам, еще 165 находятся на стадии рассмотрения, идет административный процесс. Люди, которые проживают, сами не смотрят за порядком и за выполнением самых простых правил пожарной безопасности.

# общество # МЧС Беларуси

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