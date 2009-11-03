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Почтальоны Великобритании намерены подать иск в Верховный суд на свою организацию

03 ноября 2009 12:24
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Так разносчики писем хотят добиться запрета на использование предприятием временных сотрудников.Их наняли на работу взамен бастующим. Руководство Королевской почты заявляет, что это решение соответствует трудовому законодательству. Сегодня пройдут очередные переговоры между сторонами. Спор - планы по модернизации почты. Бастующие опасаются новых сокращений. В последние годы были уволены 63 тысячи сотрудников. Отметим, из-за стачек число доставляемых писем за неделю упало в два раза.
# общество

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