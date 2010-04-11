Почтальонов графства Йоркшир терроризирует престарелый кот

Сотрудники почтового отделения в городе Фарсли графства Йоркшир отказались доставлять корреспонденцию хозяйке кота, трижды напавшего на почтальонов, пишет The Daily Telegraph.

По словам почтальонов, черно-белый кот по кличке Тайгер набрасывается на них, когда они проходят мимо кошачьего входа в дом Трейси Брейшоу, и гонится за ними по саду до самой калитки. Сотрудники почты считают животное крайне опасным и агрессивным.

Сама Брейшоу сомневается в достоверности этих сообщений. Она указывает на то, что Тайгеру 19 лет (средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет 15-20 лет), он довольно мало двигается, быстро утомляется и спит до 20 часов в сутки.

Почтальоны боятся приближаться к дому женщины, поэтому Трейси Брейшоу вынуждена забирать письма и газеты в сортировочном отделении, пишет Lenta.ru. Сотрудники почты выразили надежду, что в скором времени ситуация разрешится и почтальоны смогут возобновить осуществление доставки, не рискуя здоровьем.