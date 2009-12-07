Почитатель Сильвио Берлускони создал «куклу вуду» с лицом итальянского премьера

Ранее подобная «игрушка» с лицом президента Николя Саркози появилась во Франции.

Несмотря на то, что итальянский аналог полностью повторяет французское издание «Николя Саркози: руководство по вуду», его автор - настоящий почитатель Берлускони.

– Я всегда голосовал за Берлускони, я – его самый преданный сторонник и надеюсь, что «кукла вуду» станет талисманом, – сказал Марко Дарриго, чья компания выпустила книжку с сатирой, к которой прикладывается изображение Берлускони и иголки. Весь набор можно заказать через Интернет с доставкой на дом за 13,95 евро.

В отличие от изображения французского президента, которым предлагается воспользоваться, чтобы «помешать Николя Саркози и дальше причинять вред», кукольный Берлускони, скорее, является шуточным «рекламным» продуктом. На бумажной фигурке премьера написаны фразы: «Наша популярность – 72» или «Я научил «Милан», как надо играть в футбол» (Берлускони владеет этим футбольным клубом), «Мне доверяют».

А в книжечке-приложении, написанной якобы в 2057 году, разъясняется, что «кукла вуду» прибыла из прошлого, где с помощью черной магии «проклятые коммунисты» в 2021 году «свергли империю Сильвио Берлускони». Ей предлагается воспользоваться исключительно сторонникам Берлускони, чтобы помочь «ему справится с недругами». Иными словами, итальянская версия предполагает не втыкание иголок в изображение политика, а наоборот их выдергивание, сообщает ИТАР-ТАСС.