Почетным гостем 16-й Минской международной выставки-ярмарки "Книги Беларуси-2009" будет Казахстан

В экспозицию этой страны войдут не только современные книгоиздания, но и переводная литература.

Всего на белорусский книжный форум, который пройдет в столице в середине февраля, приедут гости из 20 стран мира. Это книгоиздатели России, Украины, Германии, Израиля, Польши. И впервые – Венгрии. Национальную книгу Беларуси представят более семисот издательств. Самыми интересными, по мнению организаторов, станут экспозиции с книгами-лауреатами национальных и международных конкурсов.



Например десятитомник "Белорусы". Книга станет одним из отечественных изданий, представленных на выставке. Авторы сборника стали обладателями престижной премии "За духовное возрождение". Теперь оценить работу белорусских искусствоведов смогут и зарубежные гости.

Директор института искусствоведения Национальной академии наук Александр Локотко – один из авторов известного десятитомника. Он и сейчас волнуется – почти как перед выходом на сцену Дворца Республики. Говорит – получить столь высокую награду авторы книги не ожидали. И то, что их многолетний труд оценили на государственном уровне – особенно приятно и очень ответственно.

Второй том – это личный вклад Александра Ивановича в общий труд. В толстом переплете – 17 лет научных исследований. Несметное количество бессонных ночей и тысячи километров по самым отдаленным уголкам Беларуси. Зато теперь автор точно знает – книга придется по вкусу не только белорусскому, но и зарубежному читателю. В ней ответ на извечный вопрос – кто мы такие и где наши корни.

У издателя Александра Сташкевича книга "Белорусы" тоже на особом счету. Нелегоко она далась – особенно оформление. Некоторые иллюстрации пришлось едва ли не рисовать. Но коллективная работа получалась достойной.