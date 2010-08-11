Почему жители и предприниматели Брестской области не могут поделить озеро?

У бизнесмена свой интерес к водоему. Здесь в промышленных объемах выращивают карпа. Правда, из-за этого местные жители в столь жаркий период остались без водных процедур.

Метеорологи фиксируют температурные рекорды, а у жителей деревни Вартыцк наравне с воздушным градусом растет возмущение. Местное озеро от села рукой подать. Но в тридцатиградусную жару окунуться негде. Да и с любимым хобби – рыбалкой – Николаю Ивановичу пришлось расстаться.

Подходы к местной голубой глади, утверждают сельчане, напрочь отрезали бизнесмены. Мол, деньги за аренду водоема они платят, чтобы выращивать карпа. Для местных жителей путь к водоему оказался закрыт.

Предприниматель Надежда с мнением жителей не согласна. Утверждает: запрет есть, но только на рыбалку. Свежим карпом и фермерское хозяйство обеспечивают весь район. А что будет, если ловить рыбу здесь начнет каждый желающий. Чтобы облагородить озеро, говорит Надежда, ее семье тоже пришлось немало потрудиться. К тому же хозяйство – главный в округе производитель рыбы – 20 тонн в год.

Правда, пенсионерке Зое Андреевне до этих показателей дела нет. У нее внук из города приехал, просится на озеро – оно рядом. До другой ближайшей зоны отдыха, которую обустроил местный исполком, 4 километра. Попробуй, доберись.

Решить спорный вопрос местные жители смогли вовремя недавнего мониторинга работы местной власти. По инициативе Администрации Президента он прошел по всей стране. Оказалось – и в этой ситуации можно найти компромисс. Предпринимателю предложено построить еще один водоем, зарыбить и организовать там любительскую рыбалку. А вот представителям райисполкома рекомендовано взять вопрос под личный контроль. Правда, от интервью для съемочной группы телеканала СТВ они отказались.

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брестская область.