Почему за пять лет этнических белорусов в Польше стало меньше в 8 раз и как сегодня развивается белорусско-польское сотрудничество

«Секреты польской политики». Научно-популярное издание только вышло в свет и уже вызвало такой общественный резонанс. Сотни документов. Сборник рассекреченных службой внешней разведки России архивных материалов с 1935 по 1945 годы. Издание открывает истинное лицо польской политики до и во время Второй мировой.

Большинство опубликованных документов свидетельствует о том, что польское руководство, находившееся у власти накануне Второй мировой войны, планировало расчленение и уничтожение Советского Союза и с этой целью разжигало сепаратизм на Кавказе, Украине и в Средней Азии. Им была создана и организация «Прометей» со штаб-квартирой в Париже. Сюда же, во Францию, в те же 30-е годы прошлого века министр иностранных дел Польши Юзеф Бек передавал деньги на финансирование фашистского движения.

Тогда, в 30-ые прошлого века, Польша стремилась дружить с тем, с кем надо и выгоднее. Желание о придании себе особого важного статуса среди других стран порой выглядело навязчивой иллюзией.

Из книги «Секреты польской политики».

Официальные круги Лондона относятся к Польше с недоверием. Они считают, что польское правительство ведет детскую политику престижа, мешающую упрочению мира в Европе и не соответствующую ни политическому, ни военному, ни финансовому значению Польши.

Алексей Беляев, кандидат исторических наук:

Польское государство можно именовать, скорее, государством тоталитарным или очень жестким авторитарным в эти годы, чем государством демократического плана. И политика двойных, тройных стандартов, которую вело польское руководство, политика высших слоев Польши не имеет оправдания.

Не секрет – МИД Польши заигрывал с немецким рейхом, поощрялись фашистские агрессивные действия. Достаточно вспомнить Мюнхенский договор и фактический раздел Чехословакии. Простое польское население вскоре на себе ощутит всю тяжесть такой недальновидной политики руководства. Когда начнется Вторая мировая. Несмотря на это, Польша продолжала поддерживать действия Гитлера в борьбе с Советским Союзом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Из книги «Секреты польской политики».

Нами получены агентурные сведения о том, что резидент польской

разведки в Лиссабоне в настоящее время ведет переговоры с представителями немецкой разведки о совместной работе немецкой и польской разведки против СССР.

Алексей Беляев, кандидат исторических наук:

Польская разведка проводила целенаправленные мероприятия и здесь они действовали в контакте с германской разведкой по поводу разжигания националистических настроений. Известно, что на польские деньги спонсировались кавказские националистические группировки. Это тоже документ на сегодняшний день открытый.

Таким образом было покончено с сильным и мощным соседом, каким всегда было российское государство для стран Восточной Европы, в частности, для Польши.

А эта кровавая страница не имеет никакого отношения к расовой политике Гитлера. Началась она еще до того, как зарождалось фашистское движение. У нее свои причины. У Польши цель – от моря до моря на Восток избавиться от этнических меньшинств путем полонизации западных территорий. Перевод школ с белорусского на польский языки обучения, окатоличивание. Коренное население по замыслу должно было стать новыми поляками.

Несогласных отправляли в концлагерь, который поляки создали в Березе-Картузкая. И сегодня это место вызывает ужас и страх. Ведь заключенных здесь доводили до истощения. Практически отсутствие пищи, бессмысленная работа, пытки. Заключенных голыми руками заставляли смешивать травы с фекалиями. Мыться после таких процедур запрещалось.



Алексей Беляев, кандидат исторических наук:

Режим, который был установлен в Польше, так называемый режим санации, оздоровления, был режимом достаточно жесткого террора.

Традиционно точка зрения у поляков была, что эти территории неотъемлемые части. Западная Украина и Западная Беларусь были объявлены частью второй Речи Посполитой. Относительно других территорий Советского Союза у Польши тоже были экспансионистские планы, которые она не скрывала. И речь о том, что Речь Посполитая будет возрождена, всегда звучала из уст польского руководства.

Времена идут. Проходят годы. Взять, к примеру, белорусскую диаспору в Польше. Белорусы открыли Центр культуры. Теперь здесь читают и даже поют на роднай мове, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

У жителей Белостока с белорусскими корнями возможность изучать родную культуру скоро исчезнет. МИД Польши отказался продлить аккредитацию культурному центру и настаивает на его переносе из Белостока в Варшаву. Здесь, в приграничье, наибольшая концентрация жителей, у которых есть белорусские корни. Понятно, Центр пользуется популярностью. Очевидно, кому-то очень не выгодно, что бы этнические белорусы здесь изучали свою культуру.

Принять предложение о переезде Центра белорусы в Белостоке не смогли и написали официальное письмо президенту Беларуси. В нем изложили перспективы культурно-просветительской работы. Беларусь согласилась с вынужденным переселением Центра, уважая мнение польской стороны, говорится в ответном послании.

Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь:

Это категорическое требование со стороны польских властей. Объяснить это требование очень сложно, потому что когда стояла речь об открытии аналогичных институтов с польской стороны здесь, в Беларуси, никто не навязывал, хотите в Гродно, хотите в Минске. Вопросов не возникало с нашей стороны в их адрес. Поэтому президент сказал, что мы, уважая мнение польской стороны, не можем стать в позу такую, что будет так, как мы считаем. Это их территория. Но, если передумают, президент отметил в послании, мы с удовольствием вернемся к этому вопросу и будем делать, так, как лучше белорусам, проживающим здесь.

Мечеслав Лысый, заместитель председателя общественного объединения «Союз поляков в Беларуси»:

Зразумела, што на Беласточчыне наібольшая колькасць палякаў, якія лічаць сябе беларусскага паходжання. Напэўна, там павінен быць Цэнтр. Наш Цэнтр польскі ў Гродна, таму што там наібольшая колькасць палякаў. Там мэтазгодна трымаць такі цэнтр.

И цифры. С ними и вовсе происходит что-то странное и даже мистическое. Несколько лет назад в Польше, по официальным данным, проживало 380 тысяч белорусов. Сегодня польские власти называют совсем другие цифры – 48 тысяч. За пять лет количество белорусов сократилось в восемь раз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь:

Это не естественная убыль, а польская политика в отношении того, что на территории Польши живут поляки, а, следовательно, белорусам, русским, украинцам приходится ориентироваться на эту политику.

Посол Лешек Шерепка недавно совершил поездку по Гродненскому региону – посмотреть, как живут поляки в Беларуси. Спустя некоторое время на пресс-конференции журналистам дипломат рассказал о своих впечатлениях.

Лешек Шерепка, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь:

Я был в Вороново, в Гродно, в Лидском районе вообще нет государственных школ, где изучали бы польский язык. В Беларуси только 12% этнических поляков понимают польский язык, тогда как в Польше есть все возможности изучать белорусский язык и культуру.

Это и есть тот самый Гродненский регион. На факультативах польский язык изучают во всех учебных заведениях. Было бы желание, хотя бы не менее пятерых учеников в городе или трех в сельской местности.

В регионе сразу две специализированные польские школы. Здесь не просто изучают язык – на нем преподают предметы с 1 по 11 классы. Кстати, эта польская школа в Беларуси скоро отметит 15-летний юбилей.

Данута Сурмач, директор СШ № 36 г. Гродно:

Принимаем мы в школу всех желающих, кто хочет обучаться на польском языке, изучать в совершенстве этот язык, изучать культуру.

Хелена Витович, ученица СШ № 36 г. Гродно:

Школа открывает очень много возможностей. Я могу изучать культуру, язык. Потом есть возможность поступить в Польшу.

К сожалению, на территории Польши нет ни одной школы, где бы на белорусском языке преподавали предметы от первого до выпускного класса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь:

Школа с белорусским языком, с полным циклом работает в Вильнюсе. Такая же работает в Риге. В Польше нет. Формулировка со стороны Польши по поводу отсутствия школ с белорусским языком на территории страны – невостребованность языка. Я и комментировать не хочу такую формулировку.

Лешек Шерепка, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь:

Я там видел такие трещины в стенах этого дома, что он обрушится через год или два. Это хороший символ политики некоторых людей в отношении поляков Беларуси. Что же касается поддержки национального меньшинства, то когда я сравниваю условия помощи польскому меньшинству тут и белорусскому в Польше, то могу сказать, что мы делаем гораздо больше.

Это слова в адрес Польского дома в Лиде. Его директор говорит, что хорошо помнит тот день и ту встречу с послом. Господину Шерепко показали как дети учат польский язык. Похвастались библиотекой, кружками и достижениями.

В прошлом году к «Дожинкам» местные власти обновили крыльцо и фасад здания. На очереди – ремонт помещений. Трещины на стенах директор показала послу в надежде, что, может, и польская сторона поможет с ремонтом. Оказалось, просьба стала политическим аргументом.

Галина Жидкевич, директор Польского дома в Лиде:

Трещина появилась около трех лет назад. Сразу мы стали обращаться за помощью. Мы написали письмо. Надеюсь, что после визита господина посла и консула, может, что-то изменится.

Без внимания в Беларуси не остаются и другие Дома поляков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Мечеслав Лысый, заместитель председателя общественного объединения «Союз поляков в Беларуси»:

Последний пример – Ивенецкий Польский дом. Оказался в сложной ситуации: большая задолженность по отоплению еще за прошлый год, а уже начинается новый сезон, и нужно было решать ситуацию. Через облисполком, Воложинский райисполком мы обратились с просьбой. Они нам помогли, они погасили 26 миллионов.

Поддержки со стороны Польши Союз поляков не ощущает. Ее, можно сказать, нет. За исключением каких-то случаев.

Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь:

Мы ж не делим – поляки польские или белорусские. У нас все одинаковы, это граждане Беларуси. Они не могут сказать, что мы готовы вложить, но государство белорусское не позволяет. Позволяет, пожалуйста, вкладывайте.

И о могилах польских солдат. На белорусской стороне они содержаться в порядке.

Проехав по той самой Гродненской области, что и посол Польши Лешек Шерепка, почему-то вырисовывается две разные картины. К сожалению, так сложилось: то, что звучит из уст официального представителя государства, в принципе, отражает точку зрения руководства страны. Получается, либо кто-то выдает желаемое за действительное, либо кому-то на руку еще одна трещина в белорусско-польских отношениях.

Впрочем, многие отмечают, что сбой в совместном строительстве происходит периодически и с удивительной предсказуемостью. Как только на носу в Польше выборы, желающих разыграть белорусскую карту все больше. С одной стороны, показать свою важность Европе. А с другой стороны – у соседа, у которого все хорошо, так и хочется найти слабые места.

Мечеслав Лысый, заместитель председателя общественного объединения «Союз поляков в Беларуси»:

Какая-то общая тенденция просматривается. Возможно, эта новая волна связана с выборами в Польше – кому-то надо пропиариться.

В субботу утром Елена Васильевна ведет внучку на уроки в Польский дом. Не скрывает: Полина поет также песни на украинском и учит родной белорусский язык. Так сложилось, что в семье есть и поляки, и украинцы, и белорусы. А еще есть возможность сохранять традиции каждой культуры.

Елена Васильевна, жительница Лиды:

Все это должно прививаться детям, потому что это здорово.