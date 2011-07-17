Почему в спальных районах Минска освещение включают поздно, а отключают рано?

На вопросы зрителей программы «Большой город» отвечает Славомир Гриневич, директор унитарного предприятия «Мингорсвет».

Минчанка:

Почему в спальных районах Минска освещение включают поздно?

Славомир Гриневич:

К сожалению, такие ситуации бывают. Это связано в большей части с погодными условиями. График включения освещения разработан с учетом пятидневной корректировки в части восхода и захода солнца. Однако бывает, например, ситуация, когда туча накрыла часть города, на улице стало темнее, а освещение включилось позже.

В части управления освещением мы оборудуем нашу систему датчиками, которые позволяют при разных погодных условиях производить включения, в том числе и в микрорайонах, в зависимости от затемненности. Такие системы разрабатываются и уже кое-где установлены.

Минчанка:

Почему в спальных районах на окраинах рано отключают свет — практически после 12 часов?

Славомир Гриневич:

Действительно, с 2011 года по программе энергосбережения после 12 часов мы переводим освещение в режим работы 1/3. Причем спальные районы мы не переводим в этот режим, речь идет о магистральных улицах. Это подтверждено законодательными актами и проведенными расчетами. Поэтому после 12 часов мы постепенно уменьшаем освещение. Речь идет об отключении части светильников, причем перекрестки, остановочные пункты, пешеходные переходы должны быть освещены постоянно.

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