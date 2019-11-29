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Почему в Советском и Первомайском районе Минска вода станет зелёной?

29 ноября 2019 16:43
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Сетевую воду в Советском и Первомайском районах окрасят в зеленый, сообщили в программе «Большой город».

Почему в Советском и Первомайском районе Минска вода станет зелёной?-1

Краситель будет находиться в трубах до завершения отопительного сезона. Он абсолютно безопасен для здоровья. Такой способ позволяет быстро обнаружить возможные утечки теплоносителя и неполадки системы горячего водоснабжения. Большинство горожан изменений и вовсе не заметят, а если зелёный даст о себе знать, стоит обратиться к специалистам.   

Почему в Советском и Первомайском районе Минска вода станет зелёной?-4

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество

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