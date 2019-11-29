Почему в Советском и Первомайском районе Минска вода станет зелёной?

Краситель будет находиться в трубах до завершения отопительного сезона. Он абсолютно безопасен для здоровья. Такой способ позволяет быстро обнаружить возможные утечки теплоносителя и неполадки системы горячего водоснабжения. Большинство горожан изменений и вовсе не заметят, а если зелёный даст о себе знать, стоит обратиться к специалистам.