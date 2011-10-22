Почему в общежитии политехнического лицея Витебска студентам предоставлены лишь два этажа из восьми и душевая в подвале?

Проверка общежитий витебских лицеев и колледжей выявила многочисленные коммунальные недостатки. Учащимся приходится мириться с рядом жилищно-бытовых проблем. А в одном из общежитий и вовсе живут посторонние лица. Из-за этого самим студентам приходится жить в тесноте, либо снимать квартиры.

Юлия, первокурсница:

Когда поступала, говорили, что ремонт хороший, мебель хорошая, но у нас в комнате только новые кровати стоят.

Это еще не все сюрпризы для только что заселившейся первокурсницы Юлии. Жить, судя по всему, придется в спартанских условиях. Учение свет, но в редкой комнате досчитаешься всех лампочек. А самое страшное место для живущих здесь ребят – темный подвал. Там, вопреки всем, нормам располагается душевая и сушилка с парниковым эффектом. Вентиляция не предусмотрена.

Студентка:

Конечно, ремонт бы желательно сделать. Из четырех работают только две кабинки, очередь постоянно.

Юлия Авхукова, начальник управления по контролю за бюджетно-финансовой и социальной сферой Комитета госконтроля по Витебской области:

Крыша протекает. Окна прогнили и не открываются для проветривания. Между ними еще были вставлены металлические глухие решетки, что не соответствует правилам пожарной безопасности.

Общежитие, построенное в 60-м, капремонта не видело.

Чтобы оборудовать нормальную душевую и привести здание в порядок, нужны немалые средства.

Руководство лицея жалуется на недостаток финансов. Управление образования парирует.

Сергей Орехов, заместитель начальника Управления образования Витебского облисполкома:

Все мы охватить не можем. И главное здесь, чтобы был план и его реализация. Нам удалось общежития, которые требовали первоочередного ремонта, привести в порядок. Планируем, бюджет следующего года уже просчитывается.

В общежитии политехнического лицея комфорт и порядок. Но только на первый взгляд. Рассчитывать на прописку здесь могут далеко не все учащиеся. Из восьми жилых этажей студенты занимают только верхние два, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Однако на студенческий пентхаус эти апартаменты тоже не тянут. В блоках, рассчитанных на пятерых, ютятся по восемь человек. Между кроватями едва можно пройти – расстояние по 15 сантиметров. Как минимум 56 учащихся вынуждены снимать квартиры. От коменданта они получили ответ: «Мест нет!»

Заняты же целых шесть этажей работниками посторонних организаций. В одной из студенческих комнат больше 10 лет живет и пенсионерка Галина Леонидовна.

Галина Клаковская:

Я не обращалась никуда. Как поселилась вот здесь, возможности квартиру у меня не было купить, и я осталась жить.

Татьяна Зайцева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Витебского государственного профессионального политехнического лицея:

В связи с тем, что всем нуждающимся мы предоставили общежитие, пришлось потесниться. На данный момент немного не соблюдаем санитарно-гигиенические нормы для проживания.

Выписывать никого из посторонних лиц здесь не собираются. Учащимся же обещают: просторнее станет, когда выпустится последний курс.