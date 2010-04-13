Почему в Минске в одних библиотеках от выбора литературы глаза разбегаются, а в других выбирать не приходится?

В последнее время все большей популярностью пользуются библиотеки. За прошлый год количество читателей увеличилось на несколько тысяч.

Свои жители едва узнают, а гостям микрорайона Чижовка и вовсе невдомек: почему видное здание не подает вида, что за входной дверью — кладовая знаний. Если не разглядишь самодельную вывеску, то в три счета спутаешь 11-ю библиотеку с объектом торговли.

Минчанка:

Если издалека смотреть, то здание ничем не выделяется. Ремонта хорошего не хватает.

Елена Соколова, заведующая библиотекой-филиалом № 11 г. Минска:

Хотелось бы, чтобы на библиотеке были какие-то опознавательные знаки, что это действительно библиотека. Ведь на ней даже нет таблички с названием. Хотелось бы, чтобы была более современная мебель, чтобы было больше компьютеров.

Раз компьютер, два компьютер — пока эта считалочка обрывается, не успев начаться. И если выход в Интернет для библиотеки — уже не вопрос, то для толпы читателей два модема — совсем не выход. Вместе со старой техникой и интерьер по старинке. Вместо жалюзи — неприглядный тюль, вместо новых стеллажей — те же пережитки прошлого. Да и на самих полках негусто.

Елена Соколова, заведующая библиотекой-филиалом № 11 г. Минска:

Литература для досуга очень быстро приходит в негодность, и ее приходится списывать. Не поспевает новая литература взамен вот этой ветхой.

Читательница библиотеки-филиала № 11 г. Минска:

Хотелось бы, чтобы было побольше свежих журналов. В читальном зале можно взять, к сожалению, только старые журналы.

А вот для жителей микрорайона Брилевичи публичная библиотека — то, что надо! На современных стеллажах — от редких печатных изданий до электронных документов. Любой каприз — и все для литературных гурманов!

Читатели библиотеки № 22:

В этой библиотеке есть все книги, которые мне нужны.

Тут информации много, беру разные книги. Сейчас пойду на Интернет — надо доклад делать в школу. Здесь большой выбор книг, поэтому часто посещаю эту библиотеку. Все устроено очень современно.

Если в старых библиотеках — один на всех и все на одного, то в новых к услугам виртуальных пользователей целый мультимедийный центр. И фонды всегда богаты не только свежей прессой. Хорошие законы писаны даже для полок с новыми правовыми редакциями.

Наталья Павлющенко, заведующая библиотекой № 22:

Здесь можно бесплатно воспользоваться официальными изданиями. Без проблем найти какую-то новую информацию, познакомиться с новым законодательством.

Чем отличаются старые и новые библиотеки, выяснили Валентина Железная и Татьяна Кибалко.