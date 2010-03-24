Почему в центре Минска все еще стоят халупы, а на окраине новостройки растут как грибы?

Хоть и никаких официальных писем нет, у жильцов частного сектора на ул. Орловской чемоданное настроение.

На своем старом подворьекоренной минчанин Сергей Одинец 40 лет как пускает корни. Здесь он сам себе хозяин. Правда, старенький дом — наследство от дедушки — в наследство потомкам уже не перейдет. Хоть и крыша поехала, и подсобка просела, а все ж свое. Со своим и уйти придется.

А все потому, что на кусок земли в центре Минска позарились проектировщики.

Сергей Одинец:

Я вырос здесь, привык копать огород, постоянно что-то делать по хозяйству… Посудите сами: здесь практически центр города — 5 остановок до Площади Победы. Я живу в частном доме, у меня свой кусок земли. Я не хочу жить в «муравейнике»? Может быть, мой дом и не вписывается в облик города, но я привык так жить.

В то время как минчане ломают голову, как не прогадать с новыми квадратными метрами, градостроители уже знают, что придет на смену старым. Современный квартал отстроят между Старовиленским и Сморговским трактами. В его эпицентре — на пересечении Орловской с Червякова — вырастут две 19-этажки. Они и станут символическими воротами и визитной карточкой района. Фасады комплекса отойдут от классики. Окна и лоджии разместятся произвольно, по плавающей схеме. Жилой фонд района вырастет почти на тысячу квартир. Но только предложат ли этот комфорт здешним старожилам?

Пока градостроительный сценарий все стремительнее набирает обороты, первый в Беларуси небоскреб-парус готовятся пустить в большое плавание.

Еще недавно такие вершины для Минска были заоблачной мечтой. Но уже скоро белорусские строители в прямом смысле достучатся до небес: 32 этажа небоскреба-дебютанта вырастут на пересечении Тимирязева, Танка и Кальварийской. Минчане смогут обжить целых 165 квартир, под офисы пойдут 4 этажа здания. Полюбоваться на город можно будет с высоты птичьего полета: пентхаусы с выходом на террасы станут архитектурной изюминкой. Место найдется и для авто: мультипаркинг сможет разместить 195 машин.

Егор Сируц, начальник строительного участка подрядной организации:

Строительство ведется круглые сутки без выходных. Закончился самый сложный этап в этом строительстве — нулевой цикл, потому что здание будет очень высоким и будет выстроен большой объем конструкций. Сейчас уже начали строительство первого этажа. Конечно, мы прикладываем максимум усилий, чтобы уложиться в сроки.

В то время как строительные реформы набирают высоту, переулок Славный ведет свое бесславное существование. Судите сами: центр города, а пейзаж посоревнуется с самым заброшенным хутором — не дома, а избушки на курьих ножках.

Домов — хоть по пальцам пересчитывай, а частный сектор до сих пор и пальцем не тронут. Отдать под снос ветхие дома обещали еще в 1969 году. Уж как 2010 на дворе, а за калиткой по-прежнему — прошлый век.

Местный житель:

У нас деревня в центре столице, живем еще хуже, чем в деревнях: не можем провести ни газ, ни воду… У них один ответ —нецелесообразно.

К быту прадедов уже и внуки поневоле привыкают — и к трущобам по соседству, и к заколоченным окнам.

Местная девочка:

Здесь дома очень старомодные. Хотелось бы, чтобы нам дали дом нормальный, дорогу сделали к лету.

Вот только начать все с нуля и сменить период застоя на период перестройки до сих пор здесь никто не решается…

МИНСКИЙ РАЙОН БРИЛЕВИЧИ

Каменная горка, Лошица, Сухарево, Брилевичи — микрорайоны как с картинки. Каждый штрих архитектурного ансамбля пляшет под одну дудку: стилизованные фасады, цветовая гамма по правилам хорошего тона, силуэты домов в свете последних тенденций.

Местные жители:

Минск вообще отличается тем, что каждый район характеризуется своим цветом — приятно. Наш район достаточно просторный: дома не налеплены, улицы довольно просторные. Дай Бог так и останется.

Раньше мы жили на улице Есенина. Там серые дома, старые застройки — одинаковые, похожие друг на друга. Здесь же — радужные, веселые, красивые дома.

Здесь препятствий не строят, напротив, на каждом шагу — среда без барьеров. Приземленные бордюры — на всех переходах, пандусы и скаты — рядом с каждой постройкой. Брилевичи — первый опыт в Минске, где для людей с ограниченными возможностями созданы возможности без границ.

Местная жительница:

К магазину очень удобно подъехать с колясками. В старые магазины так просто не зайдешь.

В районах-новостройках продумано все до деталей, даже балконы — как братья-близнецы. Застеклить их — обязанность уже не жильцов, а самих строителей.

Местная жительница:

Балконы в нашем доме застеклены сверху донизу. Очень светло в квартирах, солнца очень много — это нам очень нравится.

А там, где в свое время о рамах не позаботились проектировщики, теперь балконные эскизы дорабатывают сами жильцы. Потому и стеклят на свой вкус и цвет. Правда, в дизайн города такие авторские экспромты совсем не вписываются.

Местная жительница:

Конечно же, хочется, чтобы было красиво, чтоб дома, чтобы эти балконы, чтобы не обваливалась эта плитка на домах, конечно, хочется, чтобы был красивый город, красивые дома. Ну, новостройки, конечно, уже лучше получаются.

МИНСКИЙ РАЙОН ШАБАНЫ

Эти окна — хоть и в новую жизнь, но не с новыми акцентами. Строить многоэтажки в двух шагах от промзоны — явно не свежее решение. Ведь в Шабанах не продохнуть: на предприятиях дым стоит столбом.

Местные жители:

У нас здесь одни строительные организации! Тут и цемент, и котельная, и мусорка рядом. Как тут может легко дышаться!?

Когда я сюда заселялся, здесь была промзона. А сейчас здесь построен большой и жилой район. Рядом — три или четыре бетонных завода. И все вредные вещества сюда летят.

Вынести предприятия за черту города — дело хоть и пыльное, но, по мнению минчан, — единственная надежда на глоток свежего воздуха.

Местная жительница:

За пределами Минска, в направлении тех же Ждановичей, хватает земли — поля стоят. Вот как раз там и можно было заводы строить, чтобы люди в городе не дышали этими выхлопными газами, отходами производства.

Как дождаться перемен на одном дыхании, построить небоскреб не пальцем в небо, где искоренить пережитки прошлого и куда пустить корни современным проектам, выясняли Татьяна Кибалко и Валентина Железная.