Почему в белорусских ВУЗах повысили оплату за обучение?

Даже несмотря на недавнее повышение стоимости обучения. Основной причиной этого пусть и незначительного роста стало увеличение ставки первого разряда и, соответственно, более высокие зарплаты преподавателей.

При этом большую часть расходов традиционно взяло на себя государство, а студентам будут предоставлены рассрочки по выплатам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В этом году Евгений Люцко получит диплом менеджера в экономическом университете. Но уже сегодня молодой человек может доступно объяснить простую зависимость: достойные преподаватели должны получать достойную зарплату. И за это ему, как студенту, не жалко заплатить немного больше.

Евгений Люцко, студент 5-го курса Белорусского государственного экономического факультета:

За прошлый год тарифная ставка первого разряда повышалась дважды. Последнее повышение было в конце года — на 30%. В нашем университете рост оплаты за обучение — всего лишь на 15%. Тем самым университет жертвует своей рентабельностью.

Плюс государственное плечо. В среднем по республике плата за обучение выросла не более, чем на 20%. В развитие ВУЗов и повышение зарплат государство вложило на порядок больше.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

В любом случае государство дотирует студентов-платников. В разных вузах — по-разному: в некоторых — до 30%.

Тем более что условия оплаты будут сделаны максимально комфортными.

Сергей Маскевич:

Если возникает вопрос по кредиту, по его предоставлению, графику внесения, то он должен быть принят таким, какой удобен студентам.

Преимущество белорусского образования на просторах СНГ можно доказать, что говорится, с мелом в руках. Так, среднестатистический российский ВУЗ предоставляет свои услуги студентам в среднем за 10 млн белорусских рублей в эквиваленте, в Украине — за 7,5, в Казахстане — чуть более 8. В Беларуси же студенты платят в год менее 5 миллионов. А качество белорусского образования известно и за пределами СНГ.

В доказательство — за пять лет количество иностранных студентов в Беларуси выросло втрое. Это рекорд в СНГ. Как и двукратный прирост иностранцев в Витебском госуниверситете всего за год.

Ну и, конечно, стоит помнить, что средняя цифра роста оплаты коснулась далеко не всех студентов. Так Педагогический университет поднял стоимость всего на 100 тысяч в год. А медуниверситет и вовсе сохранил все по-старому, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».