Почему в белорусских магазинах продают чеснок исключительно китайского производства, а вот белорусского овоща на прилавках недостаточно

Новости Беларуси. В магазине чеснок предлагают сразу двух видов: на развес и в сетке. Правда, это разнообразие исключительно китайского производства. Продавцы и рады бы к столу добавить отечественных пряностей, но белорусский овощ в большом дефиците.

Надежда Адамович, заместитель директора по коммерческой части гипермаркета:

Задача нашего магазина – чтобы постоянно в наличии был чеснок. И мы эту задачу решаем.

Понятно, что всячески стараемся, в любой период года, предоставить покупателям именно белорусскую продукцию. Но в том случае, если имеются предложения этой продукции на рынке.

Хорошая вкусовая добавка и целебные свойства пряного овоща привлекают. Не зря же культура внесена в календарь ЮНЕСКО как важнейший продукт для здоровья человека.

По подсчетам, из пяти покупателей приобрести чеснок намерены четверо. Смущает только зарубежная прописка продукта и цена. Последняя больше бананов и цитрусовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупатели:

Использую чеснок, но он сейчас достаточно недешевый.

Довольно часто использую. Зачем импортировать? Можно же и у нас выращивать – условия климатические же позволяют.

В другом магазине ситуация аналогичная. На прилавках чеснок Поднебесной. Разнятся только цены. Они на 6 тысяч больше. Товароведы признаются: белорусский продукт был на прилавках, но недолго. Не то объемов не хватило, не то хранится плохо.

Людмила Бритикова, продавец магазина:

Два месяца назад был белорусский чеснок. Он, конечно, дешевле китайского.

Вот и Ядвига Ильинична заявляет – на ее чеснок, она его сама выращивает, тратить валюту не надо. К тому же, по вкусовым качествам отечественный продукт однозначно превосходит зарубежный. Пенсионерка, признается, аграриев не понимает. Почему медлят?

Ядвига Ильинична, пенсионерка:

Своими ручками вырастила. Лежит до весны.

В Минсельхозпроде с пенсионеркой согласны: белорусский вкуснее. Над ошибками работают. Программа по насыщению отечественного рынка пряным овощем уже стартовала. Чесночные поля раскинулись преимущественно в Гомельской области.

Игорь Борищик, заместитель председателя Комитета сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома:

Первый год закупили семена и на протяжении трех лет работаем над расширением посевных площадей. Отказались от импорта и сеем только своими. Чтобы уже в следующем году иметь товарный чеснок.

Но этого оказалось недостаточно. Полученных объемов не хватило, чтобы обеспечить весь рынок. Ситуацию исправят уже в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Павловский, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Спрос большой – у нас его не хватило.

Потребление чеснока, реализация на рынках, через торговую сеть – более 200 тонн. Поэтому у нас разработаны мероприятия по возделыванию чеснока. В следующем году мы планируем получить где-то 460 тонн чеснока.

К тому же, культура прихотливая. Потому без помощи науки здесь тоже не обойтись.

Николай Куприенко, заместитель директора по науке РУП «Институт овощеводства» НАН Беларуси:

В основном промышленное овощеводство будет рассчитано на озимую форму, поскольку это более крупные зубки, пригодные для промышленной переработки, использования в консервной промышленности и для потребления в свежем виде.

У белорусских аграриев есть все шансы занять не только свой рынок, но и той же России. Успех очевиден лишь при условии, что ученые, аграрии и торговля заработают как звенья одной цепи.