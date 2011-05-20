Почему в Беларуси возник ажиотаж на соль, деньги из банкоматов и бытовую технику?

Производители и торговые предприятия Беларуси готовы удовлетворить повышенный спрос на продуктовые и промышленные товары. Ажиотаж на отдельную продукцию наблюдается последние несколько дней. Руководители торговых центров увеличили заявки на их поставку, а предстоящие выходные проведут на рабочих местах, для решения всех вопросов.

Чуть более месяца назад страна уже сталкивалась с подобной ситуацией. Тогда белорусы опять-таки из-за слухов о возможном повышении цен не просто скупили, а в буквальном смысле смели полугодовую норму сахара. Что называется, наелись. Цена осталась прежней. Так и в этом случае уже смело можно говорить о дефиците морали, а не о дефиците продовольствия.

До ажиотажа с оптовой базы каждый день отгружали по 10 тонн соли. Сейчас объем вырос до 90. Макарон и круп вывозят примерно в два раза больше. Увеличился и самовывоз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Уже вчера здесь вместо обычных 15 тонн провианта продали около 80. Запасов хватает на 2-3 месяца торговли. Даже для того, чтобы обеспечить уж очень чрезмерный спрос. На базе 40 вагонов плодоовощных консервов. Хватает всего, что не портится и что берут: зеленого горошка, кукурузы, бакалеи.

Николай Новичков, генеральный директор ОАО «Белбакалея»:

Запасы довольно большие. И мы же постоянно работаем с заводами. Получаем все это. Проблем не будет.

Сейчас спрос на соль и чуть на сахар. Но мы удовлетворяем спрос.

Все зависит от магазина, от их заказов.

Галина Павлова, директор продовольственного магазина:

Когда руководитель любит свою работу, предприятие, коллектив, у него не будет проблем, а будет насыщенный прилавок, ассортимент.

В магазине нет ни ажиотажа, ни дефицита продовольствия. И соль, и сахар. И на развес, и разной фасовки. Не пустеют полки с крупами, и даже гречка по старой цене. А покупатели рассуждают здраво: на всю жизнь ведь не запасешься.

Покупатель:

Закупаю то, что мне надо и в нужном количестве. Делать склад не собираюсь.

Зато в магазине уже другого района города полки пустеют быстрее. Впрок берут все, что под руку попадается. Продавцы говорят: сарафанное радио работает.

Независимые аналитики в желании белорусов отстаивать очереди за продовольствием видят абсурдное поведение. Уж на чем, а на якобы дефиците продуктов, который якобы наступит, уже ни один пуд соли съели.

Сергей Чалый, экономический эксперт:

По соли – это уже нелогично. Это товар, который мы производим. 140 тысяч тонн производим и 11 – годовое потребление.

Впрочем, соль проблемы в слухах. И не всегда это кому-то выгодно. Иногда это просто шутка.

Пару дней тому в Гомеле пустили слух о проблемах с наличными. Якобы банкоматы не будут выдавать белорусские деньги. В итоге, за полдня сняли столько, сколько снимают за неделю.

Надежда Ермакова, Председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

С национальным банком связались. Наличку закупили.

Ее просто невозможно в одну минуту купить столько, сколько народ хочет. Этот процесс технический. Надо купит валюту, загрузить в кассеты, завезти в нужное место. Эта схема отработанная.

Хочу сказать: будьте спокойны, денег у нас хватает. Мы все ваши деньги отдадим до копеечки.

Деньги вкладывают и в то, что есть не просит. Массово скупают бытовую технику. В крупнейших универмагах чайники, холодильники, телевизоры расходятся как горячие пирожки.

Утром в один из магазинов завезли 56 «Атлантов». Уже к вечеру 18 нашли своих хозяев. Хотя обычная дневная норма – 7-8 штук. Похожая ситуация и в соседних отделах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Продавец:

Ажиотаж неделю уже. Почему не знаем. Мы не спрашиваем у людей, почему они затариваются.

И в то время, как ажиотаж на все (от соли до холодильника), на купца, как и прежде, найдется товар. Дефицит не прогнозируется.