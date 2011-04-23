Почему сносят деревья в Минске?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Маргарита Язинская, начальник отдела благоустройства, санитарного состояния и работы с населением ГПО «Минское жилищное хозяйство».

Маргарита Язинская, начальник отдела благоустройства, санитарного состояния и работы с населением «ГПО Минское жилищное хозяйство»:

Существует несколько причин, по которым сносят старые деревья во дворах. Во-первых, нарушение санитарных норм, когда деревья разрастаются и затеняют отдельные квартиры. Например, кроны деревьев затеняют нижние этажи, в то же время жители верхних этажей не согласны со сносом деревьев.

Бывает, что деревья сносят из-за их неудовлетворительного состояния: если они наклоненные, усыхающие. Эти деревья также сносятся.

В основном, жалобы возникают по поводу деревьев, которые сносятся в связи с реализацией проекта капитального ремонта, благоустройства. То есть расширяется проезжая часть дворовой территории, устраиваются дополнительные парковочные места в соответствии с действующими требованиями СНиП.

По каждому дереву принимается решение о сносе, если есть такая необходимость. Созывается комиссия, каждое дерево обследуется. В состав комиссии входят не только работники жилищных организаций, но и специалисты районных организаций «Зеленстрой», специалисты отдела архитектуры администрации района.

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