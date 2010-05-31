Почему одни детские сады суперсовременные, а в других на стенах плесень?

В детском саду №329 здание давно требует капитального ремонта.

Лилия Быцанкова, заведующая дошкольным учреждением №329:

Наше здание старое — ему 30 лет. От сырости на стенах осыпается штукатурка, отпадает кирпич. Наши спальни представляют собой неприглядную картину.

При помощи родителей мы сделали хороший ремонт: поменяли обои, выкрасили всё акриловыми красками.

Здесь жалюзи и на окнах, и на стенах. Они прикрывают всё, что до сих пор не смогли исправить ремонтники. А ведь сырость и плесень потихоньку «съедают» здоровье детей. Воспитанники в этом детском саду постоянно страдают простудными заболеваниями.

Алла Куницкая, заместитель начальника управления образования Администрации Московского района:

В этом году для проведения ремонта на лето мы закрываем два дошкольных учреждения — №329 и 387. Детские сады мы ремонтируем летом, поскольку много детей родители забирают на оздоровление. На время ремонта мы перемещаем детей в другие дошкольные учреждения.

Татьяна Князева, воспитатель дошкольного учреждения № 329:

Мы уходим в другой сад вместе со своими детьми. В это время Администрация контролирует нашу работу с детками. Я не представляю, как можно оставить детей, отдать другим воспитателям. Мы привыкаем к детям, они привыкают к нам, и для них стресс уходить к другим воспитателям.

Сотрудникам детсада пообещали, что стройбригады возьмутся лишь за половину изношенной постройки, в то время как подтёки — на каждом шагу. Ведь 30 лет назад на этом месте красовалось болото. Залатать лишь часть фасада — это как и вовсе не браться за работу.

А вот детский сад № 149 станет настоящим подарком к 1 июня для детей Фрунзенского района. Здесь всё предусмотрено: спуски, пандусы, ручники... В такой безбарьерной среде ко всем воспитанникам — индивидуальный подход. Совсем скоро сад примет 190 маленьких жителей ближайших домов.

К услугам малышей — здоровый рацион, процедуры, массаж. К примеру, в физиокабинете квалифицированные врачи будут поправлять здоровье маленьких минчанам. В разработке фитнес-тренеров — уникальные программы и методики.

В новом бассейне дети пустятся в своё первое плавание. Испытывать глубину современной чаши дети будут под присмотром педагогов.

Оксана Цуран, заведующая государственным учреждением образования «Ясли-сад №149»:

В нашем микрорайоне «Красный Бор-2» это уже третий детский садик. Поэтому острой потребности в детских садах в нашем микрорайоне нет.

Татьяна Кибалко и Андрей Дук, телекомпания СТВ.