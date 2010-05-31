Почему не всем родителям удается устроить ребенка в детский сад поближе к дому?

На рассвете у закрытых дверей Управления образования по стойке смирно стоят полтысячи родителей Московского района. Как говорят — жизнь заставила.

У целой толпы всего одна надежда, да и то на авось: глядишь, да и запишут в детский сад самых маленьких членов семьи.

Едут кто на машине, кто на такси. Контрольную вахту держат семьями — посменно. Да вот только после пяти часов простоя удержать себя в руках многим уже не удается.

Родители:

Пришли за направлением, чтобы записать ребенка в детский сад. Нам сказали, чтобы мы пришли в порядке «живой» очереди хотя бы часам к 7 утра. Вот мы и пришли и уже были 141-е по очереди. Когда моя старшая дочь шла в сад, такого не было.

Неужели нельзя послать уведомление, в котором сообщить, какого именно числа придти в мае, чтобы получить направление в сад? С 3 часов утра люди стоят.

В прошлом году мы ездили за 7 остановок и тратили на дорогу 2 часа туда и обратно.

Бабушка, чтобы записать внученьку, встала в 3.20. Поэтому я самый первый сегодня.

Сейчас на дворе 21 век, когда в различных сферах можно пользоваться услугами Интернета. А мы с 4 утра стоим в очереди. Другого выхода просто нет, надо как-то решать вопросы, а никто кроме нас, не решит.

Напомним, родители пришли за долгожданной справкой в детский сад по адресу в назначенное время.

Алла Куницкая, заместитель начальника управления образования Администрации Московского района:

Это была очередь на полтора часа. К 10 утра этой очереди не было. До сих пор никаких очередей нет, ажиотажа не испытываем.

Все родители, которые обращаются в Управление образования за направлением в детский сад, обеспечиваются этим направлением.

У нас есть «напряженные точки», где мы не можем предложить родителям тот детский садик, который находится у них во дворе. И приходится предлагать им сады, которые находятся дальше. Общее количество мест позволяет принять всех детей.

Татьяна Кибалко и Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.