Почему молодые специалисты в Брагинском районе безрезультатно пытаются наладить свой быт?

Молодая учительница Татьяна Качан приехала в агрогородок 5 лет назад. За это время дослужилась до директора школы. Но ни тогда, ни сейчас ни одного свободного метра для нее в новостройках не нашлось.

Это в школе у Татьяны Качан все под контролем. За пять лет молодой специалист заслужила уважение коллег и любовь детей. Результат – назначена директором школы. На новой должности с сентября. Только эти заслуги местными властями, похоже, остались незамеченными. Иначе как объяснить, что после уроков знатоку русского языка приходится осваивать еще и русскую печку.

Не за такой романтикой ехала Татьяна из города в сельскую школу 5 лет назад. Тогда эти трудности называли временными. Однако и с годами ничего не изменилось. Или почти ничего. Агрогородком Маложин стал не так давно. Однако строительство ведется ударными темпами. За те пять лет, которые Татьяна работает здесь учителем, возведено свыше тысячи квадратных метров нового жилья.

Правда, для педагогов на этой площади не нашлось и метра. Строит сельхоз предприятие за свои кредиты и в первую очередь для своих же работников. Вот если бы Татьяна и ее молодые коллеги пошли работать на ферму доярками или были бы агрономами – тогда, пожалуйста.

Николай Рубаха директор предприятия «Маложинское»:

– У нас очень большая очередь на жильё. Чисто по-человечески я их понимаю. Я не против, но сегодня жилфонда, которое можно было выделить дополнительно, мы не имеем.

Наверно, на Брагинщине считают, что стать высококвалифицированным сельским специалистам можно минуя школьную скамью. Ведь удержать молодых педагогов здесь не особо стремятся.

Татьяна Качан директор Кривчанской базовой общеобразовательной школы:

– По себе знаю, как сложно приехать и остаться здесь молодому специалисту. Но со временем моя школа, мои дети стали для меня родными. И сейчас меня очень редко посещают мысли о том, что бы уехать. Единственное, чего я хочу – это нормальных, человеческих условий жизни.

Кстати, уже в следующем году Татьяне придется ломать голову не только над своими проблемами. Осенью в школу придут новые молодые специалисты и ей, как директору, придется решать еще и их квартирный вопрос.