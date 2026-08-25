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Почему кожа рук стареет быстрее лица? Объяснила врач-косметолог

25 августа 2026 09:27
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Почему кожа рук стареет быстрее лица? Объяснила врач-косметолог-1

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:
Возрастные изменения на коже рук проявляются намного сильнее, чем на коже лица. Это объясняется анатомией и физиологией строения кожи рук и кожи лица. Если их сравнивать, то кожа лица богата сальными железами, и на ней достаточно выражена подкожно-жировая клетчатка. 

Кожа рук очень тонкая, количество сальных желез там ограничено, их очень мало. Подкожно-жировая клетчатка выражена очень слабо, поэтому все возрастные изменения, конечно же, на коже рук проявляются раньше, они более явные. Кроме того, кожа рук подвергается вредным факторам окружающей среды намного чаще, чем лицо. 

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# Красота

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