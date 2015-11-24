Почему к некоторым селам ни пройти, ни проехать? – «дорожное» расследование корреспондента СТВ

Новости Беларуси. Порталы единой диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства появятся во всех крупных городах нашей страны. Пока данная услуга доступна только в Минске.

На портале «Мой город» зарегистрировалось уже более двух тысяч человек. Теперь сообщить о своих проблемах можно по единому номеру телефона или оставить свою заявку на сайте.

За неполный месяц работы операторы линии 115 помогли в решении более пяти сотен проблем.

А вот жители одной из деревень Ивановского района Брестской области со своей проблемой который год остаются один на один. Дороги нет, есть направление. Почему к селу ни пройти, ни проехать, выясняла корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.