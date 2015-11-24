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Почему к некоторым селам ни пройти, ни проехать? – «дорожное» расследование корреспондента СТВ

24 ноября 2015 16:48
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Новости Беларуси. Порталы единой диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства появятся во всех крупных городах нашей страны.  Пока  данная услуга доступна только  в Минске.

На портале  «Мой город»  зарегистрировалось уже более двух тысяч человек.  Теперь сообщить о своих проблемах можно по единому номеру телефона или оставить свою заявку на сайте.

За неполный месяц работы операторы линии 115 помогли в решении более  пяти сотен проблем. 

А вот жители одной из деревень Ивановского района Брестской области со своей проблемой который год остаются один на один. Дороги нет, есть направление. Почему к селу ни пройти, ни проехать, выясняла корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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