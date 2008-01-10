Почему ИП не ходят на работу?

Статьи о якобы неспроста отсутствующих на работе предпринимателях, отдельные СМИ начали распространять сразу после новогодней ночи. И в основном в сети интернет:

Первым этим фактом заинтересовалось Министерство экономики. И совместно с областными и районными исполкомами провело проверку на предмет истинных причин отсутствия индивидуальных предпринимателей на работе.

Оказалось, 18% от общего количества неработающих последние дни индивидуальных предпринимателей занимаются дозакупкой товара, в том числе и в Российской Федерации. А вот остальные 27- переоформляют документы из ИП в ЧУП или другие формы юрлица.

Дело в том, что сейчас сделать это гораздо проще. Переоформиться в юрлицо на льготных условиях все ИП, которые своих наемников не из числа родственников хотят сохранить, могут до первого марта. После этой даты - процедура займет гораздо больше времени. Тем более, превратиться в частное унитарное предприятие именно сейчас ИП выгодно еще и потому, что январь-февраль среди своих давно называют "мертвым сезоном".

Прошедшие праздники - пустые прилавки. Казалось бы, в чем еще вопросы? Покупательский спрос на нуле - вот некоторые предприниматели и решили не простаивать. В том числе и в регионах страны.

Заинтересованные лица тем временем продолжают создавать нездоровый ажиотаж по делу предпринимателей. Давят и на то, что якобы переоформлять документы из ИП в ЧУП долго. Те же, кто уже через эту процедуру прошел, лишь посмеиваются.

Каждый из ИП, бывших или настоящих, на самом деле знает: почему некоторые сотоварищи так не спешат превращаться в юрлица. В приватных беседах каждый может рассказать о том, сколько из доходов ИП проходит мимо кассового аппарата. Неудивительно, что доля 200-от тысяч индивидуальных предпринимателей в налоговой нагрузке - лишь 2,5% , при том, что доля юрлиц - более 10%.

То, что государство создало наиболее приемлемые условия для постепенного перехода малого бизнеса страны к более цивилизованным формам, уже проверено на практике. Индивидуальным предпринимателям продлили срок упрощенной перерегистрации в юрлицо.

Тем же, кто переходить не желает, позволили сохранить наемных работников. Пусть и из числа родственников. Ведь дело не только в том, что ИП как форма для ведения бизнеса во всем мире уже пережиток прошлого, но еще и в социальных гарантиях для наемных работников. А рисковать собственными близкими любой предприниматель вряд ли станет. Посему, уверены в министерствах, не успеет закончиться "мертвый сезон", а дозакупленный предпринимателями товар уже будет лежать на прилавках.

