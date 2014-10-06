Почему дети вынуждены ходить в школу за 12 км пешком? - с такой проблемой обратились на горячую линию СТВ жители Гомельской области

Новости Беларуси. Юные жители одной из деревень Гомельской области вынуждены ходить в школу 12 километров пешком. С такой проблемой на горячую линию СТВ обратились родители. Старшеклассников в населенном пункте всего два. На бумаге местные чиновники организовали их подвоз, однако на деле автобус ходит крайне редко. Рискуя, подросткам приходится даже прибегать к автостопу. В ситуации разбирались корреспонденты программы Новости «24 часа» на СТВ.

Когда-то в Носовичах была собственная школа. Но вот уже несколько лет местная ребятня ездит за знаниями в базовую Зеленочскую и среднюю Горочичскую школы. А поскольку в этом году старшеклассников в деревне всего двое, именно они и оказались в проблемной ситуации. О ней нам сообщила Валентина Алексеевна. Пожилая женщина хорошо помнит, как в детстве по сугробам сама пробиралась в школу, поэтому встречу на пустом шоссе со школьницей-односельчанкой приняла близко к сердцу.

Валентина Тороп, житель деревни Носовичи:

Я переживаю за этих детей. Вчера с этой девочкой вместе шли. Она плачет, и я плачу. Так всю дорогу и плакали вместе. Это разве можно детям такую дорогу?

За Колю и Дашу переживает вся деревня. Почему школьный автобус, как в прошлые годы, не забирает старшеклассников? Этим вопросом задаются и родители ребят.

Елена Тороп, мама учащегося Горочичской средней школы:

Я целый месяц звонила и начальнику отдела образования, я обращалась в райисполком в отдел по вопросам граждан. Мне сказали, что будет этот вопрос разбираться. А потом мне а райисполкоме сказали: ваш вопрос положительно не решился, подвоза не будет.

С такой постановкой вопроса не согласны в Калинковичском отделе образования, спорта и туризма. Здесь говорят: подвоз школьников обеспечен, на что и документация имеется.

Валентина Касьянчик, начальник отдела образования, спорта и туризма Калинковичского райисполкома:

Был разработан график подвоза этих детей. Утром они подъезжают с автобусом местного сельхозпредприятия. У нас с ними есть договорённость. Вечером в 16.15 идет школьный автобус.

Со слов же самих школьников, утром служебный транспорт ходит не каждый день - отсюда прогулы и опоздания. Путь домой и вовсе рулетка - добираются пешком или на попутках. Например, во время съёмок этого сюжета Даша приехала из школы на бензовозе.

Дарья Пилипейко, учащаяся Горочичской средней школы:

До Зеленоч меня подвёз работник колхоза. А там от леса меня вот подвезли на бензовозе.

Николай Тороп, учащийся Горочичской средней школы:

В школу я езжу на маршрутке мясокомбината. Занятия заканчиваются в четыре часа. Я выхожу на дорогу и поднимаю руку - кто возьмет, кто не возьмет.

По собственной ли воле подростки осваивают азбуку автостопа, и насколько продуман их подвоз к месту учёбы - судить сложно. Ясно одно: несовершеннолетним детям на дороге не место.

Стоит заметить также, что их доставка в школу по схеме, которая использовалась здесь в прошлые годы, обошлась бы районному бюджету в дополнительные 12 миллионов рублей.