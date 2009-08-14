Почему белорусский сок такой дорогой?

Весной лесничества продавали населению березовый сок по 750 рублей за три литра. Трехлитровая банка с крышкой стоят около полутора тысяч. Итого себестоимость трехлитровой банки березового сока получается, грубо говоря, 2,5 тысячи рублей. Почему же в магазинах он стоит 5-7 тысяч рублей?

Корреспонденты Народной газеты адресовали этот вопрос специалистам концерна “Белгоспищепром”.



Как они объяснили, отпускная цена березового сока на заводе-производителе складывается из затрат предприятия на выпуск продукции. В первую очередь это стоимость сырья и вспомогательных материалов (сахар, лимонная кислота и др.).



Следует иметь в виду, что наряду с самым обычным и популярным “Соком березовым с сахаром” белорусские предприятия сегодня вырабатывают около 60 наименований соков на основе березового: с добавлением соков различных культурных и дикорастущих ягод, с настоями лекарственных трав — душицы, цветков липы, ромашки, мелиссы и др. Ряд предприятий выпускает березовый сок с добавлением меда, сухофруктов, настоев овса, различных цитрусовых соков — лимона, апельсина, мандарина, грейпфрута.



Кроме того, в отпускную цену включены стоимость тары, крышки, тепло- и электроэнергии, зарплаты и отчисления, расходы по содержанию оборудования, включая амортизационные отчисления, общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Предприятие платит немало налогов с оборота, в том числе сельскохозяйственный налог (1 процент) и налог на добавленную стоимость (18 процентов). Они тоже включаются в себестоимость продукции.



На сок березовый с сахаром в 3-литровой таре в этом году минимальная отпускная цена сложилась на уровне 4071 рубля (ОАО “Малоритский консервно-овощесушильный комбинат”), максимальная — 5983 рубля (ОАО “Горынский агрокомбинат”). Это та цена, по которой сок закупается на предприятии. Прибавьте к ней еще торговую наценку. По информации Министерства торговли, она может достигать 30 процентов. Вот и получается, что цена сока в торговых точках составляет 5-7 тысяч рублей за 3 литра.



К слову, в этом году заготовкой и переработкой березового сока в Беларуси занимались порядка 40 организаций. И для промышленной переработки они заготовили его 13,8 тысячи тонн.

