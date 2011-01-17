Почему белорусская молодежь все чаще занимается волонтерством?

В Беларуси сегодня треть населения страны — это молодежь. И потому государство делает ставку на интеллект и знания. В республике открываются различные школы искусств, работают волонтерские организации, в ВУЗах создаются кружки и секции на любой вкус.

Эти голоса, услышав однажды, вряд ли потом позабудешь. Даже непосвященному понятно: у молодых людей талант от Бога. Народная хоровая капелла студентов БНТУ звучит не только на всю страну — этих ребят знают и за границей. В капеллу принимают всех, кто о себе хочет заявить во весь голос, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В этом коллективе более сорока человек — студенты разных курсов. Например, Константин Лещина учится на втором. Петь — его мечта детства. А потому сначала была музыкальная школа, там он играл на гитаре. Теперь он солист хоровой капеллы. Всё свободное время посвящает пению. В будние дни между занятиями ходит на репетиции, а в выходные голосовые связки тренирует дома.

А у Сергея недавно закончилась сессия. Но его время снова расписано по минутам. Пятикурсник предпочел отдых, работая бесплатно.

Некоторые этого не поймут, но волонтерам радовать других нравится больше всего. Это стало смыслом их жизни.

Сегодня Сергей в одном из столичных социальных центров работате с молодыми инвалидами. Они не только поют, но еще и рисуют и разговаривают по душам. Его дорога в волонтерство началась со студенческой скамьи. Среди многих кружков и секций, предлагаемых в ВУЗе, решил стать добровольным помощником.

Беларусь славится талантливой молодежью во всем мире. А потому неслучайно наша страна делает ставку на знания и интеллект. Для развития способностей молодых белорусов есть всё, что нужно: открыты различные школы искусств, кружки, секции и самодеятельные коллективы.

Александр работает в престижной компании. Разрабатывает компьютерные программы для иностранцев. Коллеги по работе, когда узнали, что он еще студент, подумали — шутка. Но он всегда вполне серьезен и очень организован. Это и помогает совмещать учебу с работай.

Александр Лавриненков, студент БГУИР:

На учебе нам много дают теоретических знаний, но практики как таковой не так уж и много.

В Беларуси молодежь составляет треть населения республики — это люди в возрасте от 14 до 30 лет. И у каждого есть хороший шанс на самореализацию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».