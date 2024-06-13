Почему абузусная головная боль требует длительного лечения? Ответила врач-невролог

Абузусная головная боль – это форма хронической боли, которая характеризуется частыми и повторяющимися приступами. Такое состояние связано с чрезмерным употреблением болеутоляющих препаратов, которые приводят к усилению болевых ощущений и ухудшению состояния. Развивается заболевание, если использовать обезболивающие чаще 15 дней в месяц в течение трех и более месяцев.

Ирина Копыток, врач-невролог медицинского центра «Мерси»:

Абузусная головная боль является вторичной головной болью. Она возникает у людей, которые склонны принимать лекарственные препараты в больших количествах. Как правило, чаще всего препараты, которые пациенты принимают для купирования боли. Боль может быть различной локализации – это могут быть боли, которые связанные с вертеброгенными нарушениями, суставная боль либо мигренями. Мигрень тоже может перейти в абузусную головную боль.

Зачастую медикаментозная головная боль развивается у пациентов с мигренью, головной болью напряжения, а также другими формами головных болей. К сожалению, такое заболевание может привести к настоящей зависимости от лекарственных препаратов.

Ирина Копыток:

Абузусная головная боль – это всегда головная боль хронического характера. То есть пациенты, которые приходят на прием, четко говорят, что головная боль у меня постоянная. Она начинается с утра и не прекращается в течение дня, я не могу найти себе облегчение приемом каких-то препаратов. Как правило, носит диффузный характер, вызывает тошноту, иногда даже рвоту, не приносящие облегчения.

Абузусная головная боль – серьезное и сложное состояние, которое требует профессионального вмешательства. Пациентам с подозрением на абузусную головную боль рекомендуется обратиться к врачу-неврологу для диагностики и назначения соответствующего лечения. Первый шаг – отказ от обезболивающих препаратов.