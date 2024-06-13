Почему абузусная головная боль требует длительного лечения? Ответила врач-невролог
Абузусная головная боль – это форма хронической боли, которая характеризуется частыми и повторяющимися приступами. Такое состояние связано с чрезмерным употреблением болеутоляющих препаратов, которые приводят к усилению болевых ощущений и ухудшению состояния. Развивается заболевание, если использовать обезболивающие чаще 15 дней в месяц в течение трех и более месяцев.
Ирина Копыток, врач-невролог медицинского центра «Мерси»:
Абузусная головная боль является вторичной головной болью. Она возникает у людей, которые склонны принимать лекарственные препараты в больших количествах. Как правило, чаще всего препараты, которые пациенты принимают для купирования боли. Боль может быть различной локализации – это могут быть боли, которые связанные с вертеброгенными нарушениями, суставная боль либо мигренями. Мигрень тоже может перейти в абузусную головную боль.
Зачастую медикаментозная головная боль развивается у пациентов с мигренью, головной болью напряжения, а также другими формами головных болей. К сожалению, такое заболевание может привести к настоящей зависимости от лекарственных препаратов.
Ирина Копыток:
Абузусная головная боль – это всегда головная боль хронического характера. То есть пациенты, которые приходят на прием, четко говорят, что головная боль у меня постоянная. Она начинается с утра и не прекращается в течение дня, я не могу найти себе облегчение приемом каких-то препаратов. Как правило, носит диффузный характер, вызывает тошноту, иногда даже рвоту, не приносящие облегчения.
Абузусная головная боль – серьезное и сложное состояние, которое требует профессионального вмешательства. Пациентам с подозрением на абузусную головную боль рекомендуется обратиться к врачу-неврологу для диагностики и назначения соответствующего лечения. Первый шаг – отказ от обезболивающих препаратов.
Ирина Копыток:
Пациент должен отказаться от приема привычных для него препаратов, которые вызвали абузусную головную боль. Это очень сложно сделать, очень сложно убедить пациента, что он не должен принимать этот препарат, как только у него разовьется головная боль. Лечение абузусной головной боли лучше проводить совместно неврологу и психотерапевту. Для того, чтобы помочь пациенту, мы назначаем антидепрессанты, которые оказывают обезболивающий эффект. Есть такая группа препаратов, эти препараты мы начинаем с малых доз. Тоже при необходимости мы можем поднимать дозу препарата для того, чтобы облегчить состояние пациента.
Лечение медикаментозной головной боли – задача непростая. Как правило, в течение двух месяцев после отмены препаратов у большинства пациентов головная боль уменьшается или возвращается к своему прежнему эпизодическому характеру. После такого успешного лечения большинство пациентов срываются и опять начинают злоупотреблять обезболивающими, поэтому такое состояние требует длительного наблюдения.
Ирина Копыток:
Должны быть доверительные отношения между врачом и пациентом. Пациент, когда видит малейшую помощь, малейшее улучшение своего состояния, приходит к этому врачу еще раз и говорит о том, что мне стало лучше. У меня не прошли полностью головные боли, но стали реже, менее выражены. Я знаю, как с этим бороться, жить.
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