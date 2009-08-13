Почему 950 минских квартир в будущих домах-новостройках оказались ненужными

Почти тысяча квартир в минских жилых домах, которые будут построены во втором полугодии, не имеют потенциальных владельцев.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Николай Бутрим на заседании мэрии.

Николай Бутрим пояснил, что речь идет о договорах долевого участия в строительстве домов в каркасном исполнении. Если в прошлом году доля жилья КПД составляла 60%, монолитного и кирпичного – 40%, то в этом году и 2010-м картина кардинально меняется. Во втором полугодии в столице необходимо построить 480 тыс.кв.м в каркасном исполнении и 390 тыс.кв.м КПД.

– С заключением договоров на дома КПД вопросов нет, а на каркасные дома остается 950 незаключенных договоров долевого участия, стоимостью Br220 млрд., – констатировал представитель горисполкома.

По его словам, потенциальных владельцев квартир сдерживает финансовый вопрос.

– При цене Br3 млн. за 1 кв.м за двухкомнатную квартиру площадью 60 кв.м по льготному кредиту очереднику нужно будет выплачивать ежемесячно Br4 млн., что не всем по карману, – сказал он.

Чтобы помочь застройщикам заключить под возведение этих квартир договора горисполком намерен провести информационную кампанию. В администрациях районов будут оформлены отдельные стенды о долевом строительстве, где поместят перечень строящихся в городе жилых домов, данные об их расположении, конструктивных особенностях, количестве квартир, их площади, стоимости квадратного метра, сроках начала и окончания строительства, сведения об организации-застройщике. Отделы жилищной политики районных администраций готовы принимать заявления от очередников, готовых строить квартиру, и затем выдавать им направления для заключения договора с застройщиком. Кроме того, горожане и сами могут обратиться по этому вопросу в стройорганизации.