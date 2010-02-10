Почему 14 февраля и 8 марта цветы продают по бешеным ценам?

Цветочники Беларуси готовятся к ажиотажному спросу на свою продукцию. Ведь впереди день влюбленных и восьмое марта. А значит, спрос на цветочную продукцию заметно возрастет. И как показывает практика цифры на ценниках в специализированных магазинах в «красные дни календаря» меняются несколько раз и «в несколько раз».

Лучшие друзья девушек после бриллиантов. Накануне Дня влюбленных в Беларуси ажиотаж на цветы. Продавцы уже сейчас подсчитывают цветочную выгоду. Повышенный спрос – растущие цены. Уже через несколько дней роза, к примеру, в среднем подорожает в два раза.

Продавец цветов (съемка срытой камерой):

– Цен еще никто не знает. Да, нам сказали, что розы будут по бешеным ценам. Закупка атомная. Ориентировочно 12 тысяч, но они будут дороже – 18-20 тысяч, самые дешевые – 15.

В этом цветочном киоске – одни иностранки. От 10 тысяч рублей за штуку – такая цена за «голландскую розу» сегодня. Какую назовут в праздники – пока тайна. Судя по опыту, цифры на ценнике в «красные дни» меняются несколько раз и «в несколько раз». Негласный механизм цветочного бизнеса.

Элла Алесевич, продавец частного предприятия:

– Поставщики повышают цену в связи с праздниками, поэтому и мы вынуждены держать цену.

Татьяна Минич, старший продавец КУП «Цветы столицы»:

– Разные сорта покупают. В основном, светлые смотрят, «кофе» – сорт новый, такого нет даже в Голландии.

На отечественные розы – спрос даже в мороз. В специализированных магазинах – все цветет по хорошей цене. В будни и в праздники – прайс здесь не выше, не ниже. Именно поэтому выдержать конкуренцию им не сложно.

Татьяна Минич:

– Возможность охапками подарить цветы своим женщинам, забросать их просто цветами, потому что цены у нас от 1 тысячи и до 6.

Элла Алесевич:

– Чаще всего берут тюльпаны на день Святого Валентина, на 8 марта. Предпочтительно, потому что весна.

Желтые тюльпаны, розовые и фиолетовые. Экзотическая палитра от белорусских цветоводов. В выращивании цветочного бренда Голландии белорусские специалисты преуспели. Для фермера Валерия Котковца занятие для души – стало дело всей семьи.

Алексей Котковец, фермер:

– В февральские-мартовские праздники цветы в Беларусь завозят из Голландии. Не понимаю, зачем его вести из Голландии, если у нас можно вырастить такие же, даже лучше.

Первый посадочный материал завозили из Голландии, теперь – выращивают сами. На тридцати сотках – два десятка элитных сортов. В теплицах круглые сутки поддерживают специальный весенний климат.

Уже через неделю эти плантации зацветут во всей своей красе. Отсюда тысячи букетов отправятся на рынки не только городов Беларуси, но и России. Всего же ивановские фермеры намерены продать более полумиллиона тюльпанов с белорусской пропиской.

Удовлетворить спрос и удержать цену. Чем больше белорусских цветов появится на рынке, тем доступнее станет цветущее удовольствие.

Анастасия Корниенко, Александра Кулакова, Ольга Юруть, телекомпания «СТВ».