Почем витамины?

Сезонная торговля в самом разгаре, однако, цены на овощную продукцию далеко не красные.

Баклажаны, огурцы и помидоры стоят недешево. Причем, определяет стоимость товара на рынках - конкуренция и качество.

На рынках города ассортимент разнообразный - от петрушки и укропа до первой голубики. Цены - в зависимости от спроса и предложения. До выходных черника, например, была по восемнадцать тысяч пятилитровое ведро, сегодня уже - пятнадцать. Много ее на рынке. Зато земляника снова в цене - отходит ягода.

Продавцы - в основном, частники. Затраченные весной время и силы, теперь пытаются вернуть в рублях. Причем, каждый старается не продешевить.

Летом тепличным хозяйствам приходится продавать овощи себе в убыток. Растить томаты в закрытом грунте значительно дороже, но ценник диктует рынок.

Административным путем регулируют цены лишь на четыре вида овощной продукции: картофель, морковь, капусту и свеклу. И это только подчас заготовительной компании с ноября по май. В остальном - свободная конкуренция. Но администрация рынка находит свои способы влиять на цены в пользу покупателя.

Городские чиновники констатируют - чтобы снизить цены на овощную продукцию нужно стимулировать увеличение ее производства. И это дело не только частника, но и государства.

