Прямой эфир

Почем витамины?

11 июля 2007 17:58
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Сезонная торговля в самом разгаре, однако, цены на овощную продукцию далеко не красные.

Баклажаны, огурцы и помидоры  стоят недешево. Причем,  определяет стоимость  товара  на рынках - конкуренция   и качество.
На  рынках города ассортимент разнообразный - от   петрушки и укропа  до  первой голубики.  Цены - в зависимости от спроса  и предложения. До выходных черника, например,  была по восемнадцать тысяч пятилитровое ведро, сегодня уже - пятнадцать. Много ее на рынке. Зато  земляника снова в  цене - отходит ягода.

Продавцы - в основном, частники. Затраченные весной время и силы, теперь  пытаются вернуть  в рублях. Причем, каждый старается  не продешевить.  

Летом  тепличным хозяйствам  приходится продавать  овощи  себе в убыток. Растить томаты в закрытом   грунте значительно дороже, но  ценник  диктует рынок.
Административным путем  регулируют  цены лишь  на четыре вида  овощной продукции: картофель, морковь, капусту и свеклу. И это только подчас заготовительной компании с ноября по май. В остальном - свободная конкуренция. Но администрация  рынка  находит свои  способы влиять на цены  в пользу покупателя.          

Городские чиновники констатируют  - чтобы  снизить цены на овощную продукцию нужно  стимулировать увеличение ее производства.  И это дело не только частника, но и государства.

# общество

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