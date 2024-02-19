Побывали на избирательных участках за день до старта досрочного голосования. Как готовы к выборам регионы?

Новости Беларуси. Единый день голосования. Эта неделя заключительная в важной политической кампании. В Беларуси предстоит выбрать более 12 тысяч депутатов в местные Советы и 110 – в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Досрочное голосование начнется уже завтра, 20 февраля. Все избирательные участки полностью оборудованы и готовы принять первых избирателей. Сколько бюллетеней выдадут на руки и на какие нюансы стоит обратить внимание при их заполнении, расскажет Галина Буро.

День перед стартом. На все избирательные участки страны поступили бюллетени для голосования. Подсчет и проставление подписей на каждом бланке: работа кипит сразу на двух участках в витебской школе № 47. Участники комиссии отмечают: для голосования избирателю достаточно предъявить паспорт либо военный билет, подойдет студенческий, водительское или пенсионное удостоверение, а также вид на жительство. В каждой кабинке напоминание: выносить бюллетени за пределы участка, а также фотографировать или снимать на видео запрещено. Алгоритм голосования здесь расскажут пошагово.

Светлана Мясникова, председатель участковой избирательной комиссии № 64 Витебска:

Избиратель получает бюллетень у членов комиссии, ставит отметку о том, что он получил его, и проходит в кабинку для голосования. В кабинке он делает свой выбор, ставит отметки на всех бюллетенях. Избирателю нужно помнить о том, что только в одном из квадратов он может поставить любой знак. Если знак поставлен более чем в одном квадратике, бюллетень будет недействительным. Поэтому избирателям нужно быть очень внимательными. Но если вдруг такое случилось, что бюллетень испорчен, избиратель имеет право взять еще один бюллетень. Воспользоваться таким правом он может только один раз. В 2024 году на территории Первомайского района Витебска cвои голоса за кандидатов в депутаты отдадут более 145 тысяч жителей. Треть из них примут участие в избирательном процессе впервые. Молодым людям это событие должно запомниться, потому впервые голосующих, которые придут на участки в дни досрочного голосования, ждет подарок – каждому вручат Конституцию Республики Беларусь.

Я приняла решение досрочно проголосовать. Не буду ждать 25 числа, потому что на этот день у меня семейные, личные планы, поэтому я приду на досрочное голосование. Тем более если я уже сделала свой осознанный выбор, необязательно для этого ждать именно 25 число.

Я уже решила, за кого отдам свой голос. И очень удобно, что можно сделать это в период досрочного голосования, в соответствии с моим графиком. Я, конечно, приду на участок и сделаю свой выбор.

Выбирая депутатов местных Советов, Палаты представителей, мы поручаем этим людям наше будущее. Особенность этой электоральной кампании – несколько бюллетеней для каждого участника голосования. Их число зависит от типа местности. В Минске избиратель получит два бюллетеня – по выборам депутатов Палаты представителей и Минского городского Совета депутатов. В областных и районных центрах каждому выдадут по три: добавится областной Совет, а также городской или районный. В сельских населенных пунктах у избирателя будет от четырех бюллетеней и больше, если участок попадает под два или три сельских округа. Там жители будут голосовать за кандидатов в Палату представителей, областной Совет депутатов, районный, сельский или поселковый.

В стране сформировано около 5,5 тысячи участков для голосования. Наибольшее количество в Гомельской области, меньше всего в Гродненской – все зависит от площади региона. Но качество электоральной кампании обеспечивается независимо от расположения участка, будь то город или деревня.

Поселок Красносельский. Население под 6 тысяч человек. Немало. Для комфорта жителей организованы сразу три сельских избирательных участка. Места выбирали удобные по расположению и узнаваемые: школа, сельсовет и местный дом культуры. В последнем теперь танцпол под дискошаром не узнать: он превратился в солидный участок для голосования.

Галина Буро, корреспондент:

Так выглядят кабинки для голосования. Они без шторок. Обязательно расположен стол, который по нормам должен быть не более 80 сантиметров. И еще можно заметить, что одна кабинка шире, чем другая – это для инвалидов-колясочников. Таких на этом избирательном участке двое.

Число избирателей 1 900, но как раз сегодня добавились еще два человека. Прописаны в другой местности, а в Красносельском работают, потому принесли документы и были зачислены в списки голосующих здесь. Бюллетеней хватит – такие случаи учтены. А помимо стационарных урн, есть и выносные для голосования на дому. В округе хоть и много молодых семей, но есть и те, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно прийти на участок.

Татьяна Стоцкая, председатель Красносельского центрального избирательного участка № 31:

Голосование на дому осуществляется по предварительной записи самих граждан, которые не могут обратиться на избирательный участок, или же их соседей и родственников. Заявки подаются до 18 часов 25 февраля, но выезд может осуществляться до 20:00 25 февраля. Досрочное голосование на дому не осуществляется. Оно осуществляется только в день выборов.

А это уже Минск. Члены избирательной комиссии сегодня дежурят до 19 часов – за консультацией жители приходят как лично, так и звонят по телефону. К старту голосования все готово, согласно букве закона. Ведь электоральная кампания, как и в предыдущие годы, пройдет под пристальным контролем национальных и международных наблюдателей: представителей СНГ, ШОС, ОДКБ.