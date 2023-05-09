Побег от фашистов, детство в землянке и радость Победы. Ребёнок войны рассказала историю своей жизни

В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь ветеран труда и ребенок войны Лидия Евсеенко. Какая на вкус солдатская каша?

Александр Меженный, ведущий:

И вот он, тот самый знаменательный момент! Это еще не каша, это такой небольшой сюрприз – такие замечательные инструменты, которые я раздаю и нашей удивительной гостье.

Лидия Евсеенко, ребенок войны:

Боже, как она блестит! Александра Каштанова, ведущая:

Наше блюдо с нами сегодня разделит Лидия Евсеенко, ветеран труда. Лидия Петровна, с праздником вас! Лидия Евсеенко:

Большое спасибо. Давайте попробуем! Александр Меженный:

И вот, собственно, спасибо нашим уважаемым корреспондентам, солдатская каша. Мы прямо сейчас узнаем, насколько она отличается от той, которую, возможно, вам также довелось попробовать. Не будет лишним узнать, как хорошо устроен котелок, есть такая специальная тарелочка, в ней даже можно яичницу пожарить, если вдруг придется. А вот она – каша. Давайте мы с вами из одного котелка попробуем.

Лидия Евсеенко:

Поразительный вкус, кстати, между прочим. Впервые чувствую такой вкус. О детстве в землянке, побеге от фашистов и судьбе отца Александра Каштанова:

Вкус военной каши доводилось ли вам пробовать в детстве? Лидия Евсеенко:

К сожалению, мы вкус голода и нищеты, вот это испытали. Ни каш, ничего не было. Как мы выжили, это только знает Господь. Александр Меженный:

Вы относитесь к категории людей, которые не воевали на фронте, но испытали на себе все ужасы этой войны.

Лидия Евсеенко:

Дело в том, что когда началась война, мне было 6 лет. Отец ушел на фронт. Мама, четверо детей. Самому старшему – 7, самому маленькому – полгодика, 6 месяцев. Отец ушел, немцы заняли нашу территорию, мы от них спасались, сначала убегали, потому что мы их боялись. Мы маленькими детками бежали из нашего городишка в какую-то ближайшую деревню, где были какие-то землянки, болота, лес хороший и речка. Мне больше всего запомнилось маленькой, когда в этих землянках мы задыхались, нас родители, мама или тетя, выводили и клали на берег какой-то речушки (жалко, что я ее не запомнила). И самое интересное – самолеты летают, бомбят, но в нас не попало. Пять лет школы не работали, поэтому мы пошли в школу уже в 10-11 лет. Александр Меженный:

А судьба вашего отца как сложилась?

Лидия Евсеенко:

Отец погиб в 44-м году. Сначала он в первый год, 41-й, был задержан по какому-то положению, тогда существовало. Год прошел, он сказал: нет, я не могу здесь быть, я должен идти защищать свою Родину. И он ушел и погиб в 44-м году под Варшавой. И похоронен там же, в Белостоке. К сожалению, сохранилась ли в этой обстановке его могилка, я не могу знать. Но мы выстояли, выросли, получили образование. Я работник Министерства сельского хозяйства последние 22 года. Когда я закончила институт ветеринарной медицины, получила направление в свое родное Березино, Березинский район. Приняла хозяйство. Туберкулез, лейкоз, ни аптек, ничего. Что делаю я? В течение года построила аптеку, раздобыла транспорт, амбулаторию и даже мотоцикл с коляской для директора. Как встречали долгожданную Победу? Александр Меженный:

Все своим трудом, вы настоящая белоруска. Давайте поговорим о Дне Победы. Как вы восприняли эту новость, как узнали о том, что Победа?