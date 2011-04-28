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Победительницы конкурса «Королева Весна-2011» получат возможность участвовать в Национальных конкурсах красоты, фестивалях, концертах и телепроектах

28 апреля 2011 14:58
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Сегодня в Минске финал международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства.

На корону претендуют десять девушек из Беларуси, России, Латвии и Венесуэлы. Сегодня вечером они продемонстрируют искусство дефиле и разнообразные творческие номера. Зрителей ждут театрализованные представления, красочные танцевальные и песенные шоу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Королева-весна 2011» и две вице-мисс конкурса кроме призов получат уникальную возможность участвовать в Национальных конкурсах красоты, международных фестивалях, а также концертах и телепроектах.

Силанхель Рейес, финалистка ХХ Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева-Весна 2011» (Венесуэла):
Я буду танцевать латиноамериканский танец. На прошлом отборочном туре я исполняла национальный танец Венесуэлы и одевала национальный костюм. Сейчас хочу поменять номер.

Анна Костунова, секретарь ЦК БРСМ:
Девочки, которые прошли в финал и которые побеждают, становятся лицами очень многих наших мероприятий. Никто никуда не исчезает, никуда не пропадают — участницы остаются всегда с нами.

# общество # Фотофакт

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