Победители олимпиад и фестивалей. Лучшие школьники Минской области получили паспорта из рук губернатора

Новости Беларуси. Победители олимпиад, различных фестивалей и конкурсов, отличники учебы, юные спортсмены, активисты общественной жизни. 23 школьника Минской области в торжественной обстановке получили первые в жизни паспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анастасия Михаленя, ученица гимназии № 2 Солигорска:

Это очень волнительно. У меня есть заслуги в области английского языка, я выигрывала районную олимпиаду.

Илья Андриц, ученик гимназии Дзержинска:

Мы будем стараться хорошо учиться, чтобы в будущем внести свой вклад в развитие нашей любимой родины.