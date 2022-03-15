Победители олимпиад и фестивалей. Лучшие школьники Минской области получили паспорта из рук губернатора
Новости Беларуси. Победители олимпиад, различных фестивалей и конкурсов, отличники учебы, юные спортсмены, активисты общественной жизни. 23 школьника Минской области в торжественной обстановке получили первые в жизни паспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Анастасия Михаленя, ученица гимназии № 2 Солигорска:
Это очень волнительно. У меня есть заслуги в области английского языка, я выигрывала районную олимпиаду.
Илья Андриц, ученик гимназии Дзержинска:
Мы будем стараться хорошо учиться, чтобы в будущем внести свой вклад в развитие нашей любимой родины.
Также ребята получили и обновленную Конституцию Беларуси. А в качестве подарка – знаменитый мерч от Первого. Многие ребята давно мечтали о такой эксклюзивной вещи в своем гардеробе.
Турчин на вручении первых паспортов: «Наша задача, чтобы сегодня молодежь имела так называемые лифты». Подробности здесь.