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Победители олимпиад и фестивалей. Лучшие школьники Минской области получили паспорта из рук губернатора

15 марта 2022 14:14
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Новости Беларуси. Победители олимпиад, различных фестивалей и конкурсов, отличники учебы, юные спортсмены, активисты общественной жизни. 23 школьника Минской области в торжественной обстановке получили первые в жизни паспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Победители олимпиад и фестивалей. Лучшие школьники Минской области получили паспорта из рук губернатора-1

Анастасия Михаленя, ученица гимназии № 2 Солигорска:
Это очень волнительно. У меня есть заслуги в области английского языка, я выигрывала районную олимпиаду.

Победители олимпиад и фестивалей. Лучшие школьники Минской области получили паспорта из рук губернатора-4

Илья Андриц, ученик гимназии Дзержинска:
Мы будем стараться хорошо учиться, чтобы в будущем внести свой вклад в развитие нашей любимой родины.

Победители олимпиад и фестивалей. Лучшие школьники Минской области получили паспорта из рук губернатора-7

Также ребята получили и обновленную Конституцию Беларуси. А в качестве подарка – знаменитый мерч от Первого. Многие ребята давно мечтали о такой эксклюзивной вещи в своем гардеробе.

Турчин на вручении первых паспортов: «Наша задача, чтобы сегодня молодежь имела так называемые лифты». Подробности здесь.

# Государственная политика # общество # Анастасия Михаленя # Илья Андриц # Фотофакт

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