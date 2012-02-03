Победителей конкурса «Искусство книги» наградят в Национальной библиотеке 7 февраля

В списке лучших – 190 изданий.

Сегодня же в Минске презентовали эмблему Года книги. Ее будут использовать в печатной продукции и СМИ.

В 2012-м в Беларуси запланировано большое количество мероприятий, направленных на пропаганду чтения. Одно из крупнейших – Минская международная книжная выставка-ярмарка, которая откроет двери 8 февраля и пройдет уже в 19 раз. В белорусскую столицу приедут издатели из 20 стран. Почетным гостем станет Венесуэла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для литературы этой страны характерны самые разные жанры: от романа и сказки до исторического эссе.

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

Большая делегация из Венесуэлы: писатели, издатели. С интересными, творческими, креативными подходами.

Мария Елена Рохас, второй секретарь, заведующая отделом торгово-экономического сотрудничества и СМИ посольства Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Если говорить о сюрпризах, то, я думаю, публике очень понравится совместное издание книги-фотоальбома о юге Боливарианской Республики Венесуэла. Там рассказывается о наших дождливых лесах, о коренном населении, как они живут до сих пор, как жили много веков назад.