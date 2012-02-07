Победителей конкурса «Искусство книги-2012» наградят в Национальной библиотеке

На 13 номинаций претендовали порядка 200 книг.

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

40 издательств приняли участие в этом национальном конкурсе «Искусство книги». Продемонстрированы достойные проекты, которые являются гордостью нашего национального книгоиздания. Они в течение года будут экспонироваться как на национальных, так и на международных выставках-ярмарках. А в этом году мы планируем значительно расширить горизонты нашего участия в международных проектах.

В 2012-м в Беларуси запланировано большое количество мероприятий, направленных на пропаганду чтения. Одно из крупнейших – Минская международная книжная выставка-ярмарка, которая откроет двери завтра и пройдет уже в 19 раз.

В белорусскую столицу приедут издатели из 20 стран. Почетным гостем станет Венесуэла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.