Победитель игры-стратегии «Операция «Багратион» будет назван 28 июня в Минске

После долгих виртуальных боев сегодня в финальной игре двух победителей полуфиналов станет известно имя лучшего.

Всего в отборочных соревнованиях приняли участие более 5 тыс. геймеров из Беларуси. Возраст конкурсантов — 13-17 лет.

Церемония закрытия турнира состоится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Виртуальные сражения проходили на базе Республиканского центра технического творчества учащихся. Конкурс посвящен 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, отметил начальник управления социальной и воспитательной работы Министерства образования Виктор Якжик.

Операция «Багратион» считается классической военной операцией, проведенной на высоком уровне как на стадии разработки, так и осуществления. Первый опыт демонстрации игры детской аудитории показал, что подавляющее большинство ребят хотело бы и впредь изучать историю Родины с помощью новых технологий — аудиовизуальным методом познания материала.

Уровень игры высоко интеллектуален. Поскольку к операции «Багратион» привлекались все рода войск, то и в игре они также присутствуют. В игре использованы до 2 тыс. единиц техники и личного состава. Участнику необходимо владеть знаниями военной техники и основами управления боем. Например, необходимо знать, на каком расстоянии поражает цель «Катюша» или танк, какие средства применяются при противотанковой обороне, какую позицию и где занимают отдельные части при наступлении, сообщает БЕЛТА.