«Побед много было». Воспитанницы ДЮСШ по хоккею на траве «Виктория» завоевали награды на республиканской спартакиаде

Новости Беларуси. Воспитанницы детско-юношеской спортивной школы по хоккею на траве «Виктория» из Смолевичей завоевали призовое место на республиканской спартакиаде среди девушек в возрасте 11-12 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Соревнования проходили в столице. В них приняли участие восемь команд из Гродно, Барановичей, Орши и Минска. Смолевичские хоккеистки единственные, кто представлял центральный регион. В их команде играли 18 лучших спортсменок.

Александра Сержант, капитан команды детско-юношеской спортивной школы по хоккею на траве «Виктория»:

В принципе, первая игра, могли сыграть лучше, а так все остальные – более-менее. Побед много было, но нужно больше стараться.

Кристина Местовская, тренер детско-юношеской спортивной школы по хоккею на траве «Виктория»:

Период подготовительный к выходу на индор. Индорхоккей – это уже хоккей в помещениях, немножко другие правила. Нужно подготовиться.