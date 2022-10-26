Прямой эфир

«Побед много было». Воспитанницы ДЮСШ по хоккею на траве «Виктория» завоевали награды на республиканской спартакиаде

26 октября 2022 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Воспитанницы детско-юношеской спортивной школы по хоккею на траве «Виктория» из Смолевичей завоевали призовое место на республиканской спартакиаде среди девушек в возрасте 11-12 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Побед много было». Воспитанницы ДЮСШ по хоккею на траве «Виктория» завоевали награды на республиканской спартакиаде-1

Соревнования проходили в столице. В них приняли участие восемь команд из Гродно, Барановичей, Орши и Минска. Смолевичские хоккеистки единственные, кто представлял центральный регион. В их команде играли 18 лучших спортсменок.  

«Побед много было». Воспитанницы ДЮСШ по хоккею на траве «Виктория» завоевали награды на республиканской спартакиаде-4

«Побед много было». Воспитанницы ДЮСШ по хоккею на траве «Виктория» завоевали награды на республиканской спартакиаде-6

Александра Сержант, капитан команды детско-юношеской спортивной школы по хоккею на траве «Виктория»:  
В принципе, первая игра, могли сыграть лучше, а так все остальные – более-менее. Побед много было, но нужно больше стараться.  

«Побед много было». Воспитанницы ДЮСШ по хоккею на траве «Виктория» завоевали награды на республиканской спартакиаде-9

Кристина Местовская, тренер детско-юношеской спортивной школы по хоккею на траве «Виктория»:  
Период подготовительный к выходу на индор. Индорхоккей – это уже хоккей в помещениях, немножко другие правила. Нужно подготовиться.  

«Побед много было». Воспитанницы ДЮСШ по хоккею на траве «Виктория» завоевали награды на республиканской спартакиаде-12

Сейчас у спортсменов межсезонье. Они занимаются общей физической подготовкой. Всего в спортивной школе обучаются свыше 120 юных хоккеистов.  

# Хоккей Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как обучать детей с расстройствами аутистического спектра? Что делают для этого в Минске, рассказал Артём Цуран
26 октября 2022 16:37

Как обучать детей с расстройствами аутистического спектра? Что делают для этого в Минске, рассказал Артём Цуран

Александр Турчин провёл приём граждан в Узде. Какие вопросы волнуют белорусов?
26 октября 2022 16:34

Александр Турчин провёл приём граждан в Узде. Какие вопросы волнуют белорусов?

«Не имело никакого отношения к разделу имущества». Белорусская актриса поделилась, зачем заключила брачный договор
26 октября 2022 15:46

«Не имело никакого отношения к разделу имущества». Белорусская актриса поделилась, зачем заключила брачный договор