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По Золотому кольцу гродненщины

06 июня 2006 11:45
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Сотни учащихся совершат в нынешнем году экскурсии по Золотому кольцу гродненщины. Протяженность этого экскурсионно-туристического маршрута - 605 км. Он пролегает через 10 райцентров, где находится наибольшее количество музеев, храмов, памятников и других достопримечательностей.
Акция "Знакомьтесь вместе с нами с Золотым кольцом гродненщины" проходит в Принеманском крае. Учреждения образования организуют экскурсии по памятным местам области, во время которых школьники и учащиеся системы профтехобразования знакомятся с достопримечательностями родного края. Продлится акция до 10 января 2007 года, а в феврале подведут итоги. Лучшие учреждения образования, организовавшие наибольшее число интересных экскурсий, будут награждены подарками и бесплатной поездкой по Золотому кольцу гродненщины. Это будет семидневное путешествие с ночевками на турбазах области.
# общество

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