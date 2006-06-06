Сотни учащихся совершат в нынешнем году экскурсии по Золотому кольцу гродненщины. Протяженность этого экскурсионно-туристического маршрута - 605 км. Он пролегает через 10 райцентров, где находится наибольшее количество музеев, храмов, памятников и других достопримечательностей.

Акция "Знакомьтесь вместе с нами с Золотым кольцом гродненщины" проходит в Принеманском крае. Учреждения образования организуют экскурсии по памятным местам области, во время которых школьники и учащиеся системы профтехобразования знакомятся с достопримечательностями родного края. Продлится акция до 10 января 2007 года, а в феврале подведут итоги. Лучшие учреждения образования, организовавшие наибольшее число интересных экскурсий, будут награждены подарками и бесплатной поездкой по Золотому кольцу гродненщины. Это будет семидневное путешествие с ночевками на турбазах области.