По "заячьим" следам в маршрутку:

Сотрудники налоговой, транспортной и автоинспекций совместно с ревизорами "Минсктранс" провели рейд на улицах столицы в рамках акции "Билет у пассажира". Кто-то не успел получить билет, а кто-то постеснялся потребовать. Подобные меры не антураж, а необходимость. В этом уверились за полтора месяца регулярных хождений по "заячьим" следам. Напомним, что акция в столице стартовала 10 июня. Ее цель - убедить водителей маршрутных такси, что аппарат для выдачи талонов на проезд должен быть не только аксессуаром в автомобильном интерьере, но и работать по назначению. А также избавить от нерешительности пассажиров, которые по тем или иным причинам так и не становятся обладателями заветного билета.