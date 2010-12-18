По всему Минску 19 декабря развернут более десяти площадок для массовых гуляний

Танцами развлекать будут народные коллективы, песнями — звезды белорусской эстрады.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Приглашены для участия лучшие творческие силы столицы. Будет звучать народная музыка, будут работать самодеятельные творческие коллективы. Для детей — игровые формы, будут работать ростовые куклы и различные развлечения.

Торты, булочки и пирожные. Сладкую сдобу кондитеры выпекают заранее. На хлебозаводах трудятся в три смены. Отправить на избирательные участки нужно десятки тонн мучного. А удивить есть чем. Булки с марципаном, маком и корицей по новым рецептам. Ведь дегустировать в буфетах будут и предновогоднюю продукцию. Но не хлебом единым. Первые и вторые блюда на выборы готовят также кухни ресторанов, гимназий и школ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Галина Закерничная, заместитель начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Организации торговли и общественного питания подготовили праздничный ассортимент кулинарных и кондитерских изделий. И все это будет в широком ассортименте на каждом избирательном участке.

Здесь меню — сразу для четырех избирательных участков. Уже привезли курицу, рыбу, мясо для заливных и заморозили десерты. На муссы и желе недетский спрос. Заказали целых четыреста порций. Сразу на любой вкус.

Ирина Руденок, заведующая производством столовой гимназии №23 Минска:

В отличие от простого желе, они многослойны и сложны в приготовление. Там и желе, и крема и фрукты, и орехи, и шоколад. То есть они готовятся не быстро, а довольно трудоемко.

Сегодня завершаются последние кулинарные и музыкальные приготовления. А завтра, 19 декабря, в 8 утра в Минске свои двери распахнут более 700 избирательных участков. Кстати, для тех, кто будет голосовать впервые — подготовили подарки.