По всей республике проходят мероприятия, посвященные двадцатилетию вывода советских войск из Афганистана

21 солдат, отправленный военкоматом советского района Минска в Афганистан, не вернулся домой. Сегодня вспоминали их имена, вручали ценные подарки и награды матерям погибших, и тем, кто все же вернулся.

Совместно с афганскими, советские войска вели боевые действия по ликвидации вооруженных отрядов и групп оппозиции, пресекали доставку оружия и боеприпасов из Пакистана и Ирана. По просьбе руководства республики выполняли иные боевые задачи. В музее Великой Отечественной открылась выставка «Афганистан болит в моей душе».

Боевые действия в Демократической Республике Афганистан велись почти десять лет. Ежегодно в вооруженном конфликте принимали участие от 80 до 100 тысяч военнослужащих. За эти десять лет «грузом 200» домой вернулись 15 тысяч советских граждан. 770 из них – белорусы. Юбилейные медали «20 лет вывода советских войск из Афганистана» семьям погибших воинов-интернационалистов вручали сегодня в городской ратуше.

Уже давно нет той страны, которая послала белорусских парней воевать в далекую Азию. Тридцать тысяч наших военнослужащих вернулись с той войны живыми. В эти дни по всей Республике загораются свечи, затихают голоса, вспоминают и несут цветы к могилам тех, кто уже никогда не вернется из боя.

