По валовому региональному продукту прибавили более 6,5%. Что обсудили на заседании Миноблисполкома?

Новости Беларуси. В плюсе оказались промышленность, сельское хозяйство, торговля и строительная сфера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Итоги социально-экономического развития центрального региона за первое полугодие озвучили в Миноблисполкоме.

По валовому региональному продукту прибавили более 6,5 %. Выросла реальная заработная плата. Сегодня в Минской области сосредоточена почти четверть промышленного потенциала страны. Тем не менее руководство региона ориентирует местные власти активнее создавать новые рабочие места. В этом поможет и программа «Один район – один проект», которая реализуется по поручению главы государства.

Ксения Соседчик, председатель комитета экономики Миноблисполкома:

Сейчас у нас в этом перечне 46 проектов и по итогам года мы планируем освоить более 400 миллионов рублей. У нас достаточно хорошие результаты во внешнеторговой деятельности. Нашим предприятиям удается искать новые рынки сбыта. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, количество стран, куда начала поставляться наша продукция, увеличилось на 12 единиц.

В центре внимания и новых подходы в строительной сфере. С тем, как удается решить некоторые нюансы, в Солигорске губернатор ознакомился лично. Местный домостроительный комбинат возводит школу на 930 мест. Здание формируют из специальных панелей. Это позволяет сократить сроки работ, а также отказаться от услуг каменщиков, которых не хватает.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Сегодня конструкции позволяют минимизировать трудозатраты. Особенно во время отсутствия тех же каменщиков позволяют быстро и оперативно строить и монтировать такие объекты. Из этих конструкций можно делать школу под любое количество учащихся. Мы сейчас проектируем в Прилуках (Минский район) на 720 мест. А эта школа на 930.